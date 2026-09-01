Arkeologlar, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Watson Brake höyük kompleksinin MÖ 3400 yıllarına dayandığını ve Mısır'daki ilk piramitlerden yaklaşık 2 bin yıl daha eski olduğunu doğruladı. Bu veri, avcı-toplayıcı toplulukların henüz tarıma geçmeden devasa mimari organizasyonlar kurabildiğini kanıtladı.

5 BİN YILLIK YAPININ YAŞI NASIL SAPTANDI?

1980'li yıllarda fark edilen ve Science dergisinde yayımlanan araştırmalarla detaylandırılan çalışmalar, alanın doğal bir arazi yapısı değil, insan eliyle inşa edilmiş 11 höyükten oluştuğunu ortaya koydu. Radyokarbon tarihleme analizleri, yapının inşasına MÖ 3400 civarında başlandığını ve genişleme sürecinin 400 yıl sürdüğünü gösterdi.

En yükseği 7 metreye ulaşan höyüklerin ve bunları birbirine bağlayan yükseltilerin inşası için yaklaşık 100 bin saatlik iş gücü harcandığı hesaplandı. Höyüklerin altındaki zeminin sıkıştırılarak inşa edilmesi sayesinde yapının 5 bin yıl boyunca aşınmadan korunduğu saptandı.

WATSON BRAKE HANGİ AMAÇLA KULLANILIYORDU?

Bölgede yürütülen kazılarda elde edilen av aletleri, hayvan kalıntıları ve erken dönem çömlek parçaları, alanın kalıcı bir kent olmadığını gösterdi. Arkeologlar, kompleksin göçebe toplulukların belirli dönemlerde bir araya geldiği mevsimsel bir toplanma merkezi olarak kullanıldığını belirledi.

Yapıda tek bir hükümdarın veya merkezi otoritenin izine rastlanmazken, projenin toplumsal iş birliğiyle yürütüldüğü tespit edildi. Watson Brake, tarım toplumları gelişmeden çok önce ileri düzey sosyal organizasyonların varlığını gösteren en eski mimari yapılardan biri olarak tescillendi.