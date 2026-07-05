Geoderma Regional dergisinde yayımlanan "Rice husk biochar" araştırmasına göre, pirinç kabuğundan elde edilen biyokömür toprağın organik karbon miktarını artırırken, uygun miktarda tekrar uygulandığında mısır veriminde de artış sağladı. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture dergisinde yayımlanan bir başka çalışma ise biyokömürün toprağın su tutma kapasitesini ve gözenek yapısını iyileştirdiğini ortaya koydu.

KURAK BÖLGELERDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Endonezya'nın Lampung bölgesinde yürütülen saha denemelerinde, pirinç kabuğundan elde edilen biyokömür uygulanan arazilerde toprağın su tutma kapasitesinin ve gözenek yapısının belirgin şekilde iyileştiği görüldü. Araştırmacılar, bazı denemelerde soya fasulyesi veriminin kontrol grubuna göre yüzde 17 ila 22 arasında arttığını belirledi.

Biyokömür, yalnızca suyu tutmakla kalmıyor; toprağın havalanmasını artırıyor, faydalı mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturuyor ve besin maddelerinin yağmur veya sulamayla yıkanarak kaybolmasını da azaltabiliyor. Bilim insanları, en iyi sonucun biyokömürün kompost veya organik gübrelerle birlikte kullanılmasıyla elde edildiğini vurguluyor.

TARIMSAL ATIĞI EKONOMİYE KAZANDIRIYOR

Asya başta olmak üzere pirinç üretiminin yoğun olduğu ülkelerde her yıl milyonlarca ton pirinç kabuğu ortaya çıkıyor. Eskiden çoğunlukla yakılan veya depolanan bu atık, bugün biyokömüre dönüştürülerek yeniden tarıma kazandırılıyor. Uzmanlara göre bu yöntem hem tarımsal atık miktarını azaltıyor hem de su kaynaklarının giderek azaldığı bölgelerde daha sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturuyor.