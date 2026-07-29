Geliştirilen sistem sayesinde hem çevreyi kirleten anız yakımının azaltılması hem de petrol kökenli bitüme olan bağımlılığın düşürülmesi hedefleniyor. Teknoloji, laboratuvar çalışmalarının ardından gerçek bir karayolu kesiminde de test edildi.

PİRİNÇ SAPLARI BİYOBİTÜME DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Teknoloji, Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi'ne (CSIR) bağlı Merkezi Yol Araştırma Enstitüsü (CSIR-CRRI) ile Hindistan Petrol Enstitüsü (CSIR-IIP) tarafından geliştirildi. Süreçte önce pirinç sapları toplanıp pelet haline getiriliyor, ardından oksijensiz ortamda piroliz işleminden geçirilerek biyoyağ elde ediliyor. Bu biyoyağ daha sonra kimyasal işlemlerle asfalt üretiminde kullanılabilecek biyobitüme dönüştürülüyor.

Araştırmacılar, geliştirilen biyobitümün mevcut asfalt üretim tesislerinde ek bir ekipman gerektirmeden kullanılabildiğini belirtiyor. Yapılan testlerde geleneksel petrol bazlı bitümün yüzde 20 ila 30'una kadarının biyobitümle değiştirilebildiği ve yol performansından ödün verilmediği ifade ediliyor.

GERÇEK YOLDA DENENDİ

Teknoloji yalnızca laboratuvarda kalmadı. Biyobitüm kullanılarak Meghalaya eyaletindeki Jorabat–Shillong Otoyolu'nda deneme amaçlı bir yol kesimi inşa edildi. Yetkililer, yolun iki muson sezonunu başarıyla atlattığını ve dayanıklılığını koruduğunu açıkladı.

CSIR yetkililerine göre biyobitüm teknolojisi ülke genelinde ticarileşme aşamasına geçti. Teknoloji bugüne kadar 14 farklı şirkete lisanslanırken, daha geniş çaplı yol projelerinde kullanılması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, bu yöntem sayesinde petrol bazlı bitüm ithalatının azalabileceğini, ülkeye yıllık yaklaşık 40 ila 45 milyar rupi tasarruf sağlayabileceğini ve hasat sonrası anız yakımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde düşürülebileceğini belirtiyor.