Uzmanlar, yüzüklerin yalnızca değerli birer takı olmadığını, aynı zamanda Güneydoğu Asya ile Hint alt kıtası arasındaki ticaret ve kültürel ilişkileri ortaya koyan önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor. Kazı alanında şimdiye kadar sekiz insan iskeleti ile çok sayıda altın ve bronz süs eşyası da ortaya çıkarıldı.

ANTİK HİNT ALFABESİYLE YAZILMIŞ

İki yüzükten biri düz altın bant şeklindeyken, diğerinin üzerine antik Hint yazı sistemi olan Brahmi alfabesiyle bir ifade işlendiği tespit edildi. Uzmanlar yazının ilk incelemelerde "Pusarakhitasa" şeklinde okunduğunu, bunun da "Pushya tarafından korunan kişi" anlamına gelebileceğini belirtti. Pushya, antik Hint astronomisinde uğurlu kabul edilen yıldız kümelerinden biri olarak biliniyor.

Araştırmacılar, bu ayrıntının yüzüğün sahibinin Hindistan kökenli bir tüccar ya da Hint kültürüyle yakın ilişkisi bulunan biri olabileceğine işaret ettiğini değerlendiriyor. Bu bulgu, yaklaşık iki bin yıl önce Tayland ile Hindistan arasında aktif ticaret ve kültürel etkileşim bulunduğunu destekleyen en yeni kanıtlar arasında gösteriliyor.

KAZILARDA ZENGİN BİR MEZAR ALANI ORTAYA ÇIKTI

Don Yai Thong Arkeolojik Alanı, bu yılın başlarında bölgede yaşayan çiftçilerin pirinç tarlasında antik bronz davul parçaları bulmasının ardından keşfedildi. Şubat ayından bu yana sürdürülen kazılarda Demir Çağı'na tarihlenen mezarlar, seramikler, bronz eşyalar ve altın takılar gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, mezarlardaki değerli eşyaların burada toplumun üst sınıfına mensup kişilerin gömüldüğünü düşündürdüğünü ifade ediyor.

Kazı çalışmalarının önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanırken, çıkarılan eserlerin koruma işlemlerinin ardından halka açık müzelerde sergilenmesi hedefleniyor. Taylandlı arkeologlar, yeni bulguların bölgenin antik ticaret yollarındaki rolünü daha iyi anlamaya yardımcı olacağını belirtiyor.