Türkiye, OECD’nin 8 Eylül’de açıkladığı PISA 2025 sonuçlarında matematik, fen ve okuma alanlarının tamamında 2022’ye kıyasla puanını artıran az sayıdaki ülkeden biri oldu.

“ÖĞRENCİLER ÖZEL KAMPA ALINDI” İDDİASI

Türkiye’den 203 okulda 7 bin 702 öğrencinin katıldığı sınavın ardından özel hazırlık tartışması başladı. Eski MEB Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Kadir Çetin, seçilen öğrencilere PISA’ya yönelik özel hazırlık yapıldığını ve bazı öğrencilerin sınav öncesinde “özel kampa” alındığını iddia etti. Çetin, benzer çalışmaların 2018 ve 2022’de de yapıldığını, ancak 2025’te hazırlıkların daha yoğun olduğunu savundu.

RESMİ BELGELERDE PISA HAZIRLIĞI

Prof. Dr. Devrim Akgündüz’ün incelemesine göre bazı okulların resmi belgelerinde, PISA’ya seçilen öğrencilere geçmiş yılların sorularının çözdürülmesi, e-İzleme içeriklerinin uygulanması, deneme çalışmaları, soru türleri ve cevaplama biçimlerine yönelik eğitimler ile motivasyon programları yer aldı. Mersin’deki bir okulun eylem planında çalışmaların yaklaşık altı haftaya yayıldığı, Adana’daki bir okulun planında ise “PISA için seçilen 42 öğrenci” ifadesinin bulunduğu belirtildi. MEB’in Ocak 2025’te düzenlediği çalıştaya da sınava katılacak 203 okuldan 601 öğretmenin katıldığı ve geçmiş yıllara ait örnek soruların incelendiği aktarıldı.

OECD’DEN “KALİTE” VURGUSU

Karar'dan Büşra Akdaş'ın haberine göre OECD’nin PISA teknik standartlarında, öğrencilerin puanlarını yükseltmek amacıyla PISA’da ölçülen bilgi ve becerilere yönelik özel eğitim verilmesinin uygun olmadığı belirtiliyor. Ancak Akgündüz, mevcut belgelerin Türkiye’nin bu standartları kesin olarak ihlal ettiğini söylemek için yeterli olmadığını, hazırlığın içeriğinin ve öğrencilere verilen geri bildirimlerin ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan OECD, Türkiye’nin PISA 2025 verilerinin tüm kalite standartlarını karşıladığını ve raporlamaya uygun olduğunu açıkladı. MEB Bakanı Yusuf Tekin de okulların ve öğrencilerin OECD tarafından belirlendiğini savunurken, Prof. Dr. Erhan Erkut PISA’ya katılan öğrencilerin özel eğitimden geçirilmemesi gerektiğini belirterek, yüksek sonuçların diğer eğitim göstergeleriyle birlikte sorgulanması gerektiğini söyledi.