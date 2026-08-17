Sirke hamurun yapısını etkileyerek kızgın yağda dış yüzeyin daha hızlı toparlanmasına yardımcı oluyor. Böylece pişinin içine fazla miktarda yağ işlemesinin önüne geçilebiliyor. Kullanılan miktar az olduğu için piştikten sonra belirgin bir sirke tadı da kalmıyor.

HAMURA 1 YEMEK KAŞIĞI EKLENİYOR

Pişi hazırlanırken un, maya, ılık su veya süt ve tuzla hazırlanan hamura 1 yemek kaşığı sirke ilave ediliyor. Hamur yoğrulduktan sonra mayalanmaya bırakılıyor ve ardından parçalar halinde açılarak kızgın yağda pişiriliyor.

Burada yalnızca hamurun içeriği değil, yağın sıcaklığı da önemli. Yeterince ısınmamış yağa bırakılan hamur daha uzun süre yağın içinde kaldığı için fazla yağ çekebiliyor. Bu nedenle pişilerin iyice ısınmış yağda kısa sürede kızartılması gerekiyor.

DIŞI ÇITIR İÇİ YUMUŞAK KALIYOR

Sirke yalnızca yağ çekmesini azaltmaya yardımcı olmuyor. Kızartılan hamurun dış kısmının daha gevrek, iç bölümünün ise yumuşak kalmasına da katkı sağlayabiliyor. Özellikle pişi, lokma ve benzeri kızartılmış hamur işlerinde bu yöntem tercih ediliyor.

Kızaran pişilerin tavadan çıkarıldıktan sonra doğrudan üst üste konulması yerine kağıt havlu serilmiş bir tabağa alınması da yüzeyde kalan fazla yağın uzaklaştırılmasını sağlıyor. Böylece dışı hafif çıtır, içi yumuşak ve daha az yağlı pişiler elde edilebiliyor.