Pişirme kağıtları, yiyeceklerin fırın tepsisine yapışmasını önlemek ve temizlik sürecini kolaylaştırmak amacıyla yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu ürünlerin performansı, ısıya karşı gösterdikleri dirençle sınırlı kalıyor.

TÜKETMEYİN UYARISI YAPILDI

Standart fırın kağıtları, genellikle 220–230 °C'ye kadar ısıya dayanıklı olacak şekilde üretiliyor. Fırın sıcaklığının bu seviyelerin üzerine çıkması durumunda, kağıdın üzerindeki silikon kaplama bozulmaya başlıyor. Bu süreç, kağıdın duman çıkarmasına, kararmasına ve gıdaya zararlı maddelerin sızmasına yol açabiliyor.

Eğer pişirme sırasında kağıdın karardığı veya ısıtıcı rezistanslarla doğrudan temas ettiği gözlemlenirse, uzmanlar kağıdın ve temas ettiği gıdaların tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

ÜST ÜSTE AYNI KAĞIDI KULLANMAYIN

En sık rastlanan hatalardan biri de silikonlu pişirme kağıdı ile mumlu kağıdın birbirine karıştırılmasıdır. Mumlu kağıt, yüksek fırın sıcaklıklarına uygun bir yapıya sahip değildir; mumun erimesi hem yemeğin tadını bozuyor hem de sağlığa zararlı dumanlar yayıyor. Sadece gıda ile temasa uygun, silikon kaplı özel pişirme kağıtlarının tercih edilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte, atık miktarını azaltmak adına aynı pişirme kağıdını birden fazla kez kullanma alışkanlığı da risk taşıyor. Tekrar tekrar ısıtılan kağıtlarda silikon kaplama bütünlüğünü kaybediyor, bu da parçacıkların yiyeceğe yapışmasına ve kağıdın daha kolay yanmasına neden oluyor.