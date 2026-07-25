Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, 876’şar yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu iş insanları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, savcıyı Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti. Sanıklar verdikleri dilekçede, davanın savcısının hukuku göz ardı ettiğini ileri sürdü. Savcılığın kamuoyu baskısı altında kaldığını iddia eden sanık avukatları, mütalaada istenen cezaların hukuki dayanağının bulunmadığını iddia etti. Ayrıca savcının tamamen sosyal medya etkisiyle hareket ettiğini ileri sürdüler.

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