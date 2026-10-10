MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Endonezya Grand Prix'si, 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde korku dolu anlar yaşandı... İkinci antrenman seansında motosikletinin kontrolünü kaybeden Toprak Razgatlıoğlu, yere düşerek sağ omzunun üzerine sert bir şekilde çarptı.

OMZUNU KENDİ YERİNE OTURTTU

Kazanın ardından acı içinde sağ omzunu tutan milli sporcu, yerinden çıkan omzuna müdahalede bulundu. Razgatlıoğlu'nun omzunu yeniden yerine oturttuğu anlar, pistteki canlı yayın kameralarına yansıdı. Bu görüntüler, MotoGP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım olarak yayımlandı.

Prima Pramac Yamaha takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, yaşadığı bu korkunç kazanın hemen ardından sprint yarışına katılmaya karar verdi. MotoGP tarihinde bu seride yarışan ilk Türk motosikletçi olan Razgatlıoğlu, sprint yarışını 19. sırada tamamladı. Yarışın kazananı ise Ducati Lenovo takımından İspanyol pilot Marc Marquez oldu; Marquez, 19.37.125'lik derecesiyle ilk sırada finiş çizgisini geçti.