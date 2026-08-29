Güney Florida Su Yönetim Bölgesi (SFWMD) ve Florida Üniversitesi araştırmacıları, Everglades sulak alanlarındaki istilacı Birmanya pitonlarının yerini tespit etmek amacıyla 120 adet robot tavşan yerleştirdi. Cihazlar, bitki örtüsü nedeniyle fark edilmesi zor olan yılanları çekmek ve konumlarını yetkililere bildirmek üzere tasarlandı.

Ünite başına maliyeti yaklaşık 4.000 ABD doları olan ve güneş enerjisiyle çalışan robotik cihazlar; ısı, koku, doğal hareketler ve kamera sistemleriyle donatıldı. Cihazların bulunduğu alana bir piton yaklaştığında sistem yetkililere otomatik sinyal gönderiyor ve bölgeye yılan toplama personeli sevk ediliyor.

Uzaktan yönetilebilen bu sistem öncesinde kullanılan canlı tavşan yemlerinin maliyetli ve zaman alıcı olması sebebiyle robotik modele geçildiği bildirildi.

KÜÇÜK MEMELİ POPÜLASYONU %95 ORANINDA AZALDI

Bölgeye evcil hayvan olarak getirilip sonradan doğaya salınan Birmanya pitonları, Everglades Ulusal Parkı'ndaki küçük memeli popülasyonunu %95 oranında azaltırken binlerce kuşu da yok etti. Bir dişi pitonun tek seferde 50 ila 100 yumurta bırakabilmesi üreme hızını artırıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu bölgedeki piton sayısını "on binlerce" olarak ifade ederken, bazı resmi tahminler sayının 300.000'e ulaştığını öngörüyor.

23 BİNDEN FAZLA PİTON YAKALANDI

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu verilerine göre, 2000 yılından bu yana doğadan 23.000'den fazla piton uzaklaştırıldı. Mücadele kapsamında düzenlenen son Florida Piton Yarışması'na 30 eyaletten 934 kişi katıldı ve 294 yılan yakalandı. Yarışmada 60 piton yakalayan katılımcıya 10.000 dolarlık ödül verildi.

Sistemden sorumlu biyolog Mike Kirkland, 120 robot tavşan projesinin henüz test aşamasında olduğunu ve ilk sonuçların incelendiğini belirtti. Yetkililer, özel mülklerde ve belirlenen alanlarda pitonların yıl boyunca avlanmasına izin vermeye devam ediyor.