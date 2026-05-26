İzmir’de vatani görevini sürdüren Piyade Er Recep Demirci, görev esnasında aniden rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin ardından Demirci’nin Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki evine Türk bayrakları asıldı. Asker mangasının da katıldığı Hisarönü Mahallesi Hisarkent Sitesi’ndeki evinde Kur’an-ı Kerim okunup helallik alındı.

Demirci için Perşembe beldesine bağlı Yazıbaşı Köyü Demirciler Mahallesi’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından Recep Demirci, aile mezarlığında toprağa verildi. Baba Özkan Demirci, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Demirci’nin babaannesi ise gözyaşları içinde, “Biz seni terminalden böyle mi uğurladık? Seni burada bırakıp nasıl gideceğiz oğlum” diyerek ağıt yaktı.