Kayıtlı çalışan sayısı yalnızca Eylül 2024-Şubat 2025 döneminde 620 bin kişi azalırken, iş ilanlarına başvurular artık binlerle değil, milyonlarla ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 işçi alımı için yaptığı kura çekimine 1.6 milyon kişi başvurdu. Dakikada 40 bin kişinin canlı takip ettiği kuranın ardından 3 bin 658 kişi mutlu olurken, 1 milyon 596 bin 342 kişi ekmek kurasını kazanamadı. Sağlık Bakanlığı'na alınacak temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi 3 bin 658 işçi için kura çekimi Ankara'da yapıldı. Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki Bilkent yerleşkesinde saat 10.00’da başladı, 18.00’de sona erdi. Noter huzurunda piyango usulü toplarla yapılan kuranın canlı yayınını dakikada 40 bin kişi takip etti.

TEMİZLİK PERSONELİ İLANI

Başvurular 5-9 Mayıs tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) üzerinden yapıldı. Temizlik görevlisi pozisyonu için en az beş yıl ilkokul belgesine sahip olma şartı istendi. Toplamda 1.6 milyon kişi hastanelerde temizlik personeli ilanına başvurdu. Başvurular arasında çok sayıda da üniversite mezunu da yer aldı. Temizlik personeli ilanına en fazla İstanbul’dan başvuru yapıldı. İstanbul’daki başvuru sayısı 94 bin 266 oldu. İstanbul’u 71 bin 838 başvuru ile Şanlıurfa izledi. Ankara’da 57 bin 726 kişi başvuru yaparken, Diyarbakır’daki başvuru sayısı ise 54 bin 884 oldu. Batman’da ise başvuru sayısı 44 bin 525 olarak kayıtlara geçti. Kura çekimi Sağlık Bakanlığı’nın Youtube hesabından da canlı yayınlandı.

Noter huzurunda piyango usulü toplarla yapılan kura çekimi canlı yayınlandı.

Mülakat şartı aranmıyor

Kurada İş-Kur tarafından başvurusu yapılan kişiler arasından 3 bin 658 adet asıl, 3 bin 658 adet de yedek aday belirlendi. Kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken, her ilde önce asil adaylar ardından yedek adaylar seçildi. Kura Adana ile başladı, il trafik koduna göre devam etti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde paylaşıldı.