Piyango sonuçları ve posta kodları üzerinde yürütülen araştırmada İngiltere’nin şans haritasını ortaya çıktı. Binlerce posta kodunun incelendiği verilerde, bazı şehirlerde yaşayanların şansı dudak uçuklatırken bazılarının ise neredeyse hiç yüzü gülmüyor.

PİYANGO KAZANMA İHTİMALİ DOKTOR BULMAKTAN DAHA ÇOK

Araştırma sonuçlarına göre İngiltere'nin tartışmasız en şanslı noktası Blackpool olduğu belirlendi. Şehirde 1.000 posta kodu başına düşen kazanma oranı rekor seviyeye ulaştı. Bölgedeki istatistikler öyle bir noktaya geldi ki, Blackpool'da sokakta yürürken bir doktora kliniğine rastlama ihtimaliniz, piyango kazanma ihtimalinizden daha düşük kaldı. Blackpool'un ardından Dış Hebridler ikinci sırayı alırken, Sheffield, Cardiff ve Motherwell gibi merkezler ilk beşi tamamlayarak şansın en yüksek olduğu noktalar olarak belirlendi.

BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR ŞANSIZ

En şanssız bölgeler de belli oldu. Londra'nın batı ve doğu merkezinde yaşayanlar en düşük kazanma oranlarına sahip çıktı. İngiltere'nin en şanssız 10 bölgesinden 6'sının Londra sınırlarında kalması dikkat çekti.

ŞANS HİÇ BEKLEMEDİKLERİ ANDA YÜZLERİNE GÜLDÜ

Yapılan araştırmalar sonucunda kazananların arkasındaki hikayeleri duyanlar inanamadı. Ağır bir ameliyatın hemen ertesi günü 144 bin sterlin (9 milyon 431 bin 858 TL) kazandığını öğrenen bir kadından, vefat eden eşinin ardından binlerce sterlinlik ikramiyeyi teslim alan kişilere kadar birçok hayat bu rakamlarla değişti. Kazananların büyük çoğunluğunun ise bu parayı şatolar ya da lüks araçlar yerine, erken emeklilik, çocuklarına yardım veya erteledikleri aile tatilleri için kullandığı ortaya çıktı.