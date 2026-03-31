Kentucky eyaletinin en büyük piyango ödüllerinden birine sahip olan 51 yaşındaki James Farthing, Cumartesi günü Lexington şehrinde bir konuta zorla girmek ve nakit para çalmak suçlamasıyla cezaevine gönderildi. 167,3 milyon dolarlık (yaklaşık 7,44 milyar TL) servetine rağmen Farthing’in, bir evden 12 bin dolar (yaklaşık 533 bin TL) çaldığı iddia ediliyor.

GÜVENLİK KAMERALARI TAKİBE ALDI

Yerel haber kuruluşu WKYT tarafından paylaşılan tutuklama tutanağına göre olay, bir kadının evinin yan kapısında bulunan güvenlik kameralarının kaydedilmesiyle ortaya çıktı. Ev sahibinin kapının zorla açılma sesini duymasının ardından yapılan incelemede, Farthing’in eve izinsiz girdiği ve ikametten 12 bin dolar nakit paranın kaybolduğu tespit edildi. Olay yerinden lüks aracıyla uzaklaşan Farthing, emniyet güçlerinin takibi sonucu bir kumarhane ve at yarışı pistinde yakalanarak gözaltına alındı.

ARACINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Polis ekipleri, Farthing’in aracında yaptıkları aramada hırsızlık bulgularının yanı sıra yasadışı uyuşturucu maddeye de rastladı. Aracın küllüğünde ve çeşitli bölmelerinde esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine, şüpheli hakkında "hırsızlık" suçlamasına ek olarak "yasadışı uyuşturucu madde bulundurma" suçundan da işlem yapıldı.

ÜÇÜNCÜ SABIKA KAYDI

Yetkililer, James Farthing’in devasa boyuttaki piyango ikramiyesini kazanmasından bu yana suç faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekti. Son olayla birlikte Farthing’in, milyoner olduktan sonraki bir yıl içinde üçüncü kez tutuklanarak sabıka kaydına yeni suçlar eklediği belirtildi. Adli sürecin devam ettiği olayda, Farthing’in tutukluluk halinin sürdüğü bildirildi.