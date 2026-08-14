Milli Piyango, 2020 yılında Demirören Grubu’na devredildi. Daha önce sadece 6 olan Milli Piyango oyun sayısı 6 yılda 141’e yükseldi. “Arkadaşını getir kazan” gibi kampanyalar da başladı. Süper Çarpan, Şans Kıvılcımı, Şans Püskürten Ejderha gibi yeni oyunlar geldi.

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise her kalemde vergiler yükselirken şans oyunlarında indirildiğini belirterek eleştirilerde bulundu. Sarıgül, “İktidar bir yandan yasa dışı bahisle mücadele ettiğini öne sürüyor, diğer yandan şans oyunlarını teşvik ediyor, bu oyunlar kontrolden çıktı. Son 8 ayda 56 yeni bahis oyunu devreye girdi, 6 ayda 38 milyar 630 milyon TL şans oyunu vergisi toplandı” dedi. Sarıgül, iktidarın 67 milyar TL vergi geliri tahmin ettiğini ancak yılsonunda 80 milyarın aşılacağını kaydetti ve şunları söyledi:

VERGİLERİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

“7 Temmuz 2023 tarihinde bebek bezinden mamasına, hijyen ürünlerinden mutfağına kadar her türlü ürünün vergisi arttırıldı. Aynı gün şans oyunları vergisi de arttırıldı. Ancak 6 ay sonra 1 Ocak 2024 tarihinde sadece şans oyunları vergisi yüzde 20’den yüzde 10’a indirildi. At yarışları vergisi yüzde 14’den yüzde 7’ye, spor müsabakalarındaki yüzde 10 vergi yüzde 5’e düşürüldü. O tarihten bugüne kadar online oyun sayısında yaklaşık yüzde 500’ün üzerinde bir artış yaşanmıştır. 25 olan oyun sayısı 141 oldu.”

800 milyon dolar almıştı! Aldığı kredi ‘ticari sır’ oldu



Doğan Medya Grubu’nun, 2018 yılında Demirören Grubu’na satışı sırasında, Ziraat Bankası’ndan toplam 800 milyon dolar kredi kullandırıldı. Kredi, Ziraat Bankası yönetimi tarafından tekrar tekrar yapılandırıldı, ödemesi 2036’ya kadar uzatıldı. Ziraat Bankası’nın Yıldırım Demirören’e kullandırdığı 800 milyon dolarlık krediye yönelik ilişkin Meclis’e verilen her soru önergesi ise “Banka ve müşteri sırrı” denilerek yanıtsız bırakıldı.