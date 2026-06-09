Çılgın Sayısal Loto’nun son çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden bir talihli, 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL'lik dev ikramiyenin sahibi oldu. Bu tutar, ülke genelinde bugüne kadar tek seferde verilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

REKOR İKRAMİYE ADANA'YA ÇIKTI

Büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kuponun Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir bayiden yatırıldığı açıklandı. 1 milyar 110 milyon liralık rekor ödülün ardından gözler kuponun oynandığı bayiye ve talihliye çevrildi.

Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar 28, 30, 39, 48, 55 ve 68 olarak belirlendi. Çekilişte Joker numara 87, Süper Star numarası ise 80 oldu.

DİĞER DERECELERDE DAĞITILAN TUTARLAR

Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen bir kişi rekor ödülün tek başına sahibi olurken, 5+1 kategorisinde kazanan çıkmadı. Oyunun diğer basamaklarında doğru tahmin yürüten binlerce kişiye de farklı oranlarda ikramiye dağıtıldı.

Çekilişte 5 bilen 4 kişi, kişi başı 964 bin 637 lira 55'er kuruş kazandı. 4 bilen 292 kişiye 13 bin 214'er lira, 3 bilen 11 bin 261 kişiye 856'şar lira ve 2 bilen 164 bin 931 kişiye ise 87'şer lira ödeme yapılacağı bildirildi.