2010 yılında milli piyangodan 2,4 milyon sterlin (143 milyon TL) kazanan 80 yaşındaki John Eric Spiby, bu parayla şehir dışındaki bir kır evinde kurduğu devasa uyuşturucu üretim tesisi kurdu.

Polis operasyonu sonunda yakalanan milyoner, kurduğu çetenin üyeleri, kilolarca uyuşturucu ve bir silah deposyula birlikte yakalandıktan sonra 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Spiby, üretim tesisinde "bir fabrika gibi" sahte ilaç ve uyuşturucu üretti. Spiby'in duruşmasında konuşan Yargıç Clarke KC, "polis tarafından ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu üretim tesisi olduğunu" belirtti.

Bolton Kraliyet Mahkemesi, Spiby’nin eski bir suçlu olduğunu aktaredı. Kazandığı piyango ikramiyesine rağmen suç dünyasından kopmadığını belirtti.

Yargıç, "sanığın emeklilik yıllarında dahi suç işlemeye devam ettiğini" vurgulayarak "kronik bir suçlu" olduğunu söyledi.

Yapılan incelemeler sonucunda Spiby, C sınıfı uyuşturucu üretimi ve tedariki komplosunun yanı sıra "ateşli silah bulundurma ve yargıyı yanıltma" suçlarından da suçlu bulundu.

MUSK VE BEZOS AYAĞINI DENK ALSIN

Savcı Emma Clarke, uyuşturucu tesisinin cirosunun 288 milyon sterline (17 milyar TL) kadar ulaşabileceğini ve suç şebekesinin bölgeyi milyonlarca sahte diazepam hapıyla doldurduğunu açıkladı.

Spiby’nin tesisleri bizzat finanse ettiği ve uyuşturucu yapımı için binlerce sterlin değerindeki makinelerin satın alınmasına ve yerleştirilmesine yardım ettiği mahkeme kayıtlarına geçti.

Şebeke üyeleri arasındaki bir grup sohbetinde Spiby, uyuşturucu evinden ne kadar çok para kazandığını vurguladı. Uyuşturucu çetesi kuran Spiby, çeteye öz oğlunu da aldı.

Uyuşturucu baronu, "Elon Musk ve Jeff Bezos ayağını denk alsa iyi olur" şeklinde övündüğü tespit edildi.

Mahkeme, aralarında Spiby’nin 37 yaşındaki oğlu John Colin Spiby’nin de bulunduğu dört kişilik bir organize suç örgütünü mahkum etti.

Spiby’nin oğlu 9 yıl hapis cezası alırken, şebekenin diğer üyeleri Lee Drury 9 yıl 9 ay, Callum Dorian ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.