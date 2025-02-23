AVRUPA lotosunun (EuroJackpot) 11 şubat günkü çekilişinde, 3, 12, 22, 28, 47 ve iki yedek sayı 1 ve 12’yi bilerek 87 milyon 949 bin 627 Euro ve 47 Cent kazanan Alman talihli nihayet ortaya çıktı. Ama orijinal loto kuponu yok.

28 Euro’luk loto kuponu oynayan ve çekilişin başlamasından bir kaç dakika önce yatıran talihli, uzun süredir aranıyordu ve loto idaresi, „Lütfen oynadığınız kuponları kontrol edin“ duyuruları yayınlıyordu. Sonunda talihli ortaya çıktı ve loto kuponunun kopyasını gönderdi. Kopya inceleniyor ancak orijinal ortada yok. Orijinali gelmeden bir para ödenmesinin mümkün olmayacağı açıklandı.

TALİHLİYE 'MUTLAK SESSİZLİK' ÖNERDİ

Talihlinin kimliği de belli değil. Erkek mi, kadın mı yoksa bir bahis ortaklığı kuranlar mı olduğu bilinmiyor. Talihlinin lotonun daimi müşterisi olmadığı, EuroJackpot müşteri kartı bulunmadığı belirtildi.

Hessen Eyaleti’ndeki talihli, EuroJackpot’taki ödülünü alırsa, bu eyalette mayıs 2021’de kazanılan 90 milyon Euro’dan sonraki en büyük ikramiyeyi almış olacak. Lotto Hessen'in sözcüsü Martin Blach, kazanana "mutlak sessizliği" korumasını önerdi.

Bhach, "Bu büyüklükteki bir ikramiye kazancı, gündelik bir şey değil, öylece hazırlanabileceğiniz bir değişiklik değil” dedi.