Ailenin ismi açıklanmayan genç oğlu, büyük ikramiye sonrası yaşanan süreci İngiliz basınına anlattı. İlk yıllarda lüks tatiller ve imkanlarla rüya gibi bir çocukluk geçirdiğini belirten genç adam, felaketin anne ve babasının işlerinden istifa etmesiyle başladığını söyledi.

Hemşire olan annesi ile bahçıvan olan babasının kendi işlerini kurma girişimleri art arda başarısızlıkla sonuçlandı. Yanlış yatırımların yanı sıra akraba ve arkadaşlara verilen geri dönüşsüz borçlar yüzünden aile hızla para kaybetmeye başladı.

Maddi kayıpların yarattığı yoğun suçluluk duygusu ve stres, anne için sonun başlangıcı oldu. Ağır depresyona giren ve obezite nedeniyle mide küçültme ameliyatı olan anne, yaşadığı psikolojik bunalımı atlatamayarak alkol bağımlısı haline geldi.

14 YIL SONRA AİLE TAMAMEN İFLAS ETTİ

Büyük ikramiyeyi kazandıktan 14 yıl sonra aile tamamen iflas etti. Suçluluk hissiyle mücadele eden ve alkol bağımlılığı kronik karaciğer hastalığına dönüşen anne ise hayatını kaybetti.

Yaşadıkları acı tecrübeyi aktaran genç adam, "İki ucu da görerek büyüdüm. Çok paraya sahip olmak finansal güvenliği garanti etmediği gibi var olan sorunları da çözmüyor. Bu ikramiye bize mutluluktan çok felaket getirdi. Şans oyununu hiç kazanmamış olsaydık annem bugün hâlâ hayatta olabilirdi" sözleriyle uyarılarda bulundu.