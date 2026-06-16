İngiltere'de piyangodan 1,3 milyon sterlin (80 milyon lira) kazanan Luke Pittard, milyoner olduktan 18 ay sonra eski çalıştığı McDonald's şubesindeki görevine geri döndü. Genç milyonerin bu adımı, parası bittiği için değil, evde oturmanın yarattığı sıkıntı ve iş ortamındaki arkadaşlık bağlarını özlemesi nedeniyle attığı açıklandı.

SERVETİNİ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRDÜ

İkramiyeyi kazandığı dönemde 25 yaşında olan ve hızlı servis restoranında yönetici adayı olarak çalışan Pittard, büyük ödülün ardından işinden ayrılmıştı. Servetiyle yeni bir ev alan, ailesiyle seyahat eden ve evlenen Pittard'ın işe dönmesi, çevredekiler tarafından paranın tükendiği şeklinde yorumlandı.

Yapılan açıklamalarda, Pittard'ın kazancının büyük bölümünü finansal yatırımlara yönlendirdiği ve yatırım gelirleriyle rahat bir hayat sürebildiği belirtildi. İşe geri dönme kararının arkasında yatan temel nedenin ise günlük bir rutine sahip olma arzusu olduğu ifade edildi.

"İNSANLARLA ÇALIŞMAYI ÖZLEDİM"

Süreci değerlendiren Pittard, evde uzun süre kalmanın kendisi için yıpratıcı bir monotonluğa dönüştüğünü dile getirdi. Maddi bir zorunluluğu olmamasına rağmen iş hayatının sosyal yönüne ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Pittard, eski iş arkadaşlarıyla birlikte çalışmanın kendisine iyi geldiğini ve ekip ortamını özlediğini belirterek, eski çalışma düzenine dönmekten memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.