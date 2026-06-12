Fransız şans oyunları kurumu Française des Jeux’nün verilerine göre 2025 yılında 189 kişi milyoner oldu. Bu kişilerin arasında, 18 Ağustos'taki çekilişte 250 milyon euro kazanan İle-de-France’lı bir arkadaş grubu da yer aldı. Ancak büyük ikramiyeyi kazananların aksine iş hayatına devam eden, hatta çalışma saatlerini artıran talihliler de bulunuyor.

UBER ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYOR

İngiliz gazetesi Mirror'ın aktardığı verilere göre, Reddit platformunda anonim olarak paylaşımda bulunan bir kadın, yedi haneli bir loto ikramiyesi kazandığını ancak bu durumu ailesinden sakladığını belirtti. Dar gelirli bir aileden geldiğini ve paranın her zaman bir stres kaynağı olduğunu ifade eden talihli, lüks harcamalarının şüphe uyandırmaması için mevcut işinin yanı sıra yarı zamanlı olarak Uber şoförlüğü yapmaya başladığını açıkladı.

Ailesine ve kendisine yaklaşık 26.000 avro (30.000 dolar) değerinde bir Hyundai marka araç satın alan kadın, borçlandığını düşünen ailesinin aksine ödemenin tamamını peşin olarak gerçekleştirdiğini ifade etti. Yakın çevresinin, hayatındaki refah artışını yoğun çalışma temposuna bağladığı belirtildi.

SONSUZA KADAR SAKLAMAYACAĞINI AÇIKLADI

Kimliğini gizli tutan milyoner, sırrını sonsuza kadar saklamayacağını, gelecekte ailesinin sosyal konuttan taşınmasını ve annesinin emekli olmasını sağlamayı hedeflediğini aktardı.

Buna karşın paylaşılan bilgilere göre talihli kadın, ailesinin her iki haftada bir internet üzerinden gereksiz harcamalar yaparak maaşlarını tükettiğini ve finansal okuryazarlık konusunda yetersiz olduklarını vurguladı. Büyük ikramiyenin kısa sürede harcanıp bitmemesi adına, durumu açıklamadan önce aile bireylerinin bir finansal yönetim eğitimi alması gerektiği ifade edildi.