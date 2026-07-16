Faizler yüzde 53’ü aştı, bankalar kredi musluklarını kapattı, piyasanın nakit akışı alarm vermeye başladı. Üretim devam etse de finansmana erişemeyen şirketler, artan maliyetler ve tahsilat sorunları nedeniyle kasalarını çevirmekte zorlanıyor. Uzmanlara göre artık şirketler için en büyük sınav kâr etmek değil, nakitte kalabilmek.

KÂR DEĞİL, NAKİT YAŞATIR

Merkez Bankası (TCMB) bankacılık verilerine göre 3 Temmuz 2026 itibarıyla ticari kredi faiz oranı yüzde 53.29 seviyesine yükselirken, bir hafta önce bu oran yüzde 49.91 düzeyindeydi. Aynı dönemde ihtiyaç kredisi faizi yüzde 63.35, taşıt kredisi faizi yüzde 49.70 ve konut kredisi faizi ise yüzde 41.45 olarak gerçekleşti. Finans uzmanı Erol Taşdelen, krediye erişimin zorlaştığı bu dönemde sanayicinin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikenin zarar etmekten çok nakit akışının bozulması olduğunu söyledi.

Taşdelen’e göre bugün birçok imalatçı firma kârsız olduğu için değil; yanlış vade yönetimi, yüksek stok maliyetleri, tahsilat gecikmeleri, pahalı finansman ve kontrolsüz büyüme nedeniyle finansal baskı altında bulunuyor. Kredi kanallarının daraldığı ortamda şirketlerin artık klasik “Bankadan kredi bulur, döneriz” anlayışıyla hareket edemeyeceğini vurgulayan Taşdelen, firmaların nakit odaklı bir yönetim modeline geçmesi gerektiğini ifade etti. İmalat sektöründe bilançoda kâr görünmesine rağmen ciddi nakit sıkışıklıkları yaşanabildiğine işaret eden Taşdelen, “Satış var ama tahsilat yok. Sipariş var ama hammadde peşin alınıyor. Üretim sürüyor ancak müşteri 120 gün vade istiyor. Stok büyürken kasa küçülüyor. Yeni dönemin temel kuralı ‘Kâr değil,

nakit yaşatır’ olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

5 milyon borçlan, 7 milyon geri öde

5 milyon TL tutarında, 12 ay vadeli ve aylık yüzde 5.39 faiz oranıyla kullanılan örnek bir ticari kredide aylık taksit 585 bin 302 lirayı, toplam geri ödeme ise 7 milyon 23 bin 632 lirayı buluyor. Böylece işletmenin finansman maliyeti yaklaşık 2 milyon 24 bin liraya ulaşıyor. Ortalama ticari kredi faizleri yüzde 53 seviyesinde seyrederken, rotatif (değişken faizli) ticari kredilerde oranlar firmaya göre yüzde 49-55 arasında değişiyor. Döviz kredilerinde ise dolar cinsinden faizler yüzde 9-11, peşin komisyonlar ise yüzde 1-2 düzeyinde uygulanıyor. Maksimum vade ise 1 yıl ile sınırlı.