FON krizinin ardından fon yatırımcıları gibi hisse senedi yatırımcıları da batmak üzere. Borsa İstanbul’da yakın tarihin en büyük düşüşünün görülmesiyle BIST 100 endeksi bu yıl ilk kez 11 bin puanın altına indi. Bu dönemde BIST 100 endeksi, 2008 yılından sonra ilk kez üst üste 6 hafta geriledi.

Fon soruşturmasının ardından BIST 100 endeksi yüzde 25, BIST 100 dışında kalan 500’den fazla küçük hisse de ortalama yüzde 50 düştü. Fonların tasfiye sürecine ilişkin belirsizlikler, yatırımcı güvenin kaybolması ve brent

petrol fiyatının 114 doları aşmasıyla Borsa İstanbul kısır döngüye girdi. BIST 100 endeksi dün yüzde 0.92’lik düşüşle 11 bin 116 puana indi.

FONLARA İLGİ AZALDI

Fon soruşturmasının ardından borsa 1 yıl geriye giderek 2025 Aralık ayındaki seviyesine geriledi. Çarşamba ve Perşembe günleri BIST 100’deki 95 hisse gerilerken, İntegral Yatırım, endekste bu denli geniş kapsamlı bir düşüşün Mart 2020’den bu yana ilk kez görüldüğüne dikkat çekti. Borsa İstanbul’daki küçük hisselerdeki kayıplar yüzde 50’ye ulaşarak BIST 100’ü ikiye katladı. Portföy Yöneticisi İbrahim Ethem Afacan’ın hesaplamasına göre borsada her gün 60’dan fazla şirket yüzde 10 düşerek tabandan işlem görüyor. Borsada 100 milyar dolarlık hasar oluşturan fon krizi, yatırımcının hisse ve fonlardan soğumasına neden oldu.

Merkez Bankası’na göre parasını borsada değerlendireceğini söyleyenlerin oranı eylülde yüzde 3.2’yken, ekimde yüzde 1.8’e indi. TL’ye dayalı yatırım fonu alacağını söyleyenlerin oranı da yüzde 1.8’den yüzde 0.9’a düştü. Yatırımcılar, arsa-ev, araba ve altına yöneleceğini paylaştı.

Şirketler borcunu ödemekte zorlanıyor

Borsa İstanbul’daki yatırımcılar gibi şirketler de zor günler yaşıyor. 2023’te halka arz olan Borlease Otomotiv 27 Ekim vadeli finansman bonosunu ödeyemeyeceğini açıkladı. Fon soruşturmasında adı geçen aracı kurumlardan Alnus Yatırım da 200 milyon lira değerindeki finansman bonosunda temerrüde düştü. Çarşamba günü de Tarfin, borcunu zamanında ödeyemediğini bildirmişti.