Huang, Çin’in askerî kapasitesini artırmak için Amerikan yarı iletkenlerine muhtaç olmadığını söyledi. Ona göre Çin, Amerikan teknolojilerine güvenemez çünkü bu teknolojiler her an kısıtlanabilir.

Çin’in şu anda yeterli hesaplama gücüne sahip olduğunu belirten Huang, ülkenin yüzlerce süper bilgisayar geliştirdiğini ve bu makinelerin askeri amaçlı yapay zeka modellerini eğitmekte kullanıldığını ifade etti.

Yapay zeka alanında küresel yarışta kimin öne geçeceği sorusuna ise Huang, bu rekabetin hangi ülkenin sohbet botunun kullanıldığıyla değil, daha derin bir motivasyonla ilgili olduğunu belirtti. Huang, “Amerikalıların bilişim teknolojisinde dünyadaki en iyisi olma arzusu, Amerikan ruhunun bir parçasıdır” diyerek ABD'nin teknoloji alanındaki kararlılığına vurgu yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel çapta planladığı gümrük vergilerine de değinen Huang, bu tür adımların bir hedef değil, bir taktik olduğunu dile getirdi. Ona göre bu hamleler, Amerikan yazılım altyapısına olan küresel bağımlılık stratejisiyle çelişiyor.

ÇİN'DEKİ MİNERALLER KRİTİK ÖNEME SAHİP

Huang ayrıca, Amerikan teknoloji altyapısının Çin’e erişimini kısıtlama girişimlerini, Çin’in ABD’ye uyguladığı nadir toprak elementleri ihracat yasağına benzetti. Bu tür yasakların ABD’yi kendi alternatif çözümlerini geliştirmeye ittiğini söyledi. Söz konusu mineraller, NVIDIA gibi şirketlerin ürettiği çiplerde kritik öneme sahip.

Trump yönetimi, 4 Temmuz’da devreye giren “Kurtuluş Günü Tarifeleri” kapsamında dış kaynaklı yarı iletkenleri kapsam dışında bıraktı. Ancak Trump, bu ürünlere ileride vergi uygulanabileceğini defalarca dile getirdi.

Halihazırda Çin, ithal mallarda yüzde 30’luk bir gümrük vergisi uygularken, Trump yönetiminin önerdiği yüzde 125’lik tarife oldukça dikkat çekici bir fark yaratıyor.