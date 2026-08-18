Son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen 30 yaşındaki Alman stoper Niklas Süle, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerine veda edeceğini açıklamıştı.

Kulübün açıklamasında, "Niklas Süle, 2025-26 sezonunun sonunda profesyonel futbolu bırakacak. Süle'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor." bilgisi verilmişti. Alman savunmacı bu kararın ardından 9. Lig'de sahneye çıktı. Süle, profesyonel kariyerini noktaladıktan sonra futbolu tamamen bırakmak yerine arkadaşlarının da bulunduğu SV Tiefenbach'a katıldı.

İLK MAÇINDA GOL ATTI

30 yaşındaki futbolcu, SV Tiefenbach formasıyla ilk maçına SG Kirchardt karşısında çıktı. .SV Tiefenbach ilk yarıyı 3-0 geride kapatırken skor ikinci yarıda 6-0'a kadar geldi. Süle, 75. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kafayla fileleri havalandırarak skoru 6-2'ye getirdi. Ancak takımı 7-2 mağlup oldu.

PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON EUROYA ÇIKMIŞTI

Bir dönem Almanya A Milli Takımı formasını da giyen Niklas Süle, Hoffenheim, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'da da görev aldı.

Bayern Münih formasıyla 5 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 2020 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni zaferi yaşayan Süle, Almanya Milli Takımı'nda ise 49 kez forma giyip 1 gol attı. Piyasa değeri bir dönem 60 milyon euroya kadar yükselen Süle, para kazanma baskısı olmadan, keyif almak istediği için arkadaşlarının yanında 9. ligde top koşturma kararı aldı.