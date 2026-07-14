ABD'li yatırım bankası Citi Research ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar'ın hazırladığı raporda, Türkiye'de kur risk priminin Haziran 2026 itibarıyla yüzde 12,6'ya yükseldiği belirtildi. Raporda, bu seviyenin 2010'dan bu yana görülen en yüksek değerlerden biri olduğu vurgulandı.

PİYASA BUGÜNÜ DEĞİL GELECEKTE OLABİLECEK SERT KUR HAREKETİNİ FİYATLIYOR

Raporda öne çıkan değerlendirmeye göre, yatırımcılar dolar/TL'nin günlük hareketlerinden ziyade, kontrollü kur politikasının ilerleyen dönemde ani bir kur düzeltmesiyle sonuçlanabileceği ihtimalini dikkate alıyor.

Kontrollü kur rejiminin kısa vadede öngörülebilir bir görünüm sergilediği belirtilirken, piyasanın esas olarak bu politikanın ne kadar sürdürülebileceğini ve ileride yaşanabilecek olası ani kur düzeltmesi riskini fiyatladığı ifade edildi.

Özetle Citi, piyasaların bugün doların her gün ne kadar yükseldiğine değil, ileride bir anda daha sert yükselebileceği ihtimaline karşı tedbir aldığını belirtiyor. Bu nedenle yatırımcılar, TL varlıklara yatırım yaparken daha yüksek getiri talep ediyor.

Raporda ayrıca, reel kurdaki düzeltmenin kademeli şekilde ötelenmesinin yatırımcıların olası ani bir kırılmaya karşı ek risk primi istemesine neden olduğu kaydedildi.

KUR RİSK PRİMİ 16 YILIN ZİRVESİNDE

Raporda, iki yıllık devlet tahvillerinin getirisi ile Türkiye'nin dolar cinsi Eurobond getirileri arasındaki fark üzerinden hesaplanan kur riski priminin (CRP), 2010-2017 döneminde ortalama yüzde 1 seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

2021-2023 yıllarında uygulanan düşük faiz politikası döneminde negatife dönen bu primin, para politikasındaki normalleşmeyle birlikte yeniden yükseldiği ve Haziran 2026 itibarıyla yüzde 12,6'ya ulaştığı aktarıldı.

Citi, 2018'de yaşanan kur şokunda bile kur risk priminin yaklaşık yüzde 7 seviyesinde kaldığını, mevcut seviyenin ise bunun da üzerine çıktığını vurguladı.

TL TAHVİLLERİ İÇİN GÜÇLÜ KUR KORUMA HESABI

Raporda, mevcut faiz seviyelerinin yatırımcılara önemli bir kur koruması sağladığı değerlendirmesi de yer aldı.

Buna göre, iki yıllık TL tahvillerinin dolar cinsi Eurobondlardan daha düşük getiri sağlaması için Türk lirasının yıllık ortalama yaklaşık yüzde 33 değer kaybetmesi gerektiği hesaplandı. Bu senaryoda dolar/TL'nin 2028 yılı ortalarında yaklaşık 82 seviyesine ulaşacağı öngörüldü. Yani TL faizi şu an o kadar yüksek ki, dolar 2028'e kadar 82 seviyesine fırlasa bile TL faizi yatırımcıyı kur zararına karşı koruyacak.

Raporda, piyasanın yıllık değer kaybı beklentisinin yüzde 17,8, son bir yıldaki gerçekleşen değer kaybının ise yüzde 17 seviyesinde olduğu hatırlatılarak, mevcut tahvil getirilerinin beklenen kur kaybının neredeyse iki katı büyüklüğünde bir risk primi sunduğu ifade edildi.