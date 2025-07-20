Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Temmuz Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısıyla faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler ve piyasa aktörleri, bankanın politika faizinde önemli bir indirime gitmesini bekliyor.
AA Finans’ın gerçekleştirdiği anket, 21 ekonomistin büyük çoğunluğunun faiz oranının 250 baz puan düşürülerek yüzde 43,50 seviyesine çekileceği tahmininde bulunduğunu gösteriyor. Katılımcıların bir kısmı ise daha yüksek oranlarda indirim bekliyor; 4 ekonomist 300, 6 ekonomist ise 350 baz puanlık düşüş öngörüyor.
Haziran ayında TCMB faizi yüzde 46’da sabit tutmuştu. Ancak artan enflasyon ve ekonomik veriler göz önüne alındığında, faiz kararının piyasalarda belirleyici rol oynayacağı vurgulanıyor. Yıl sonu için ekonomistlerin politika faizi medyan tahmini ise yüzde 35 civarında.
TCMB’nin faiz kararı, 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.