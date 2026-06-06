ABD borsalarının gösterge endeksi S&P 500, son dönemdeki güçlü yükselişiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Deutsche Bank Research tarafından yayımlanan analizde, endeksin mayıs sonu itibarıyla iki ay içinde yüzde 16'nın üzerinde değer kazanarak İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yalnızca dört kez görülen bir ivme yakaladığı belirtildi.

Rapora göre, S&P 500 uzun vadede yıllık ortalama yüzde 10 civarında reel getiri sağlarken, son 10 yıldaki ortalama yıllık getirisi yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu nedenle son iki aylık performansın tarihsel açıdan sıra dışı olduğu ifade edildi.

Analizde geçmişte yaşanan benzer yükselişlerin üçünde ABD ekonomisinin resesyondan çıkış sürecinde olduğu hatırlatıldı. 1970'lerdeki petrol krizinin, 2008 küresel finans krizinin ve Covid-19 salgınının ardından piyasalarda güçlü toparlanmalar yaşandığına dikkat çekildi.

Ancak Deutsche Bank'ın işaret ettiği dördüncü örnek yatırımcılar açısından daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Raporda, benzer ölçekteki hızlı yükselişlerden birinin 1987'de yaşanan tarihi borsa çöküşünden hemen önce görüldüğü belirtildi. Söz konusu dönemde Dow Jones Sanayi Endeksi'nin tek bir günde yaklaşık yüzde 22 değer kaybettiği hatırlatıldı.

Yıl S&P 500 Getirisi 2019 %31,5 2020 %18,4 2021 %28,7 2022 (%18,11) 2023 %26,29 2024 %25,02 2025 %17,88 2026 %11,72 (Yıl başından bu yana)

KLASİK BİR AYI PİYASASI DEĞİL

Uzmanlar, mevcut piyasa görünümünün klasik bir ayı piyasasından çıkış sürecine benzemediğini vurgularken, son yıllardaki güçlü getirilerin de dikkat çekici olduğuna işaret etti. S&P 500 endeksi 2023'te yüzde 26,3, 2024'te yüzde 25 ve 2025'te yaklaşık yüzde 17,9 yükselirken, 2026 yılının başından bu yana da yüzde 11,7 prim yaptı.

Raporda, bugünkü görünümün bazı yönleriyle 1987 öncesi döneme daha yakın olduğu değerlendirilirken, o yılki çöküşten önce S&P 500'ün yaklaşık yüzde 39 yükseldiği anımsatıldı.

PANİK YOK FIRSAT VAR

Bununla birlikte Deutsche Bank, mevcut verilerin yatırımcıların panik yapmasını gerektirmediğini belirtti. Piyasalardaki kısa vadeli hareketlerin öngörülmesinin güç olduğuna dikkat çekilen raporda, geçmişte olası düşüş beklentisiyle piyasadan çıkan yatırımcıların önemli kazanç fırsatlarını kaçırdığına işaret edildi.

Analistler, yakın dönemde bir düzeltme hareketinin sürpriz olmayacağını ancak uzun vadeli yatırım perspektifinin korunmasının önem taşıdığını vurguladı. Özellikle önümüzdeki birkaç yıl içinde ihtiyaç duyulabilecek nakit varlıkların risk yönetimi amacıyla gözden geçirilebileceği ifade edildi.