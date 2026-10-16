Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim 2026 dönemi Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,63'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 olan beklenti, sınırlı artış kaydetti. CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin Ekonomi, iş dünyası, piyasalar ile ilgili en güvenilir ve en detaylı haberlere en hızlı şekilde ulaşın. + Ekle

12 ay sonrası TÜFE beklentisi de önceki anket dönemindeki yüzde 23,70 seviyesinden yüzde 23,89'a çıktı. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri yüzde 23-25 aralığında yoğunlaştı

Ekim ayı anketinde katılımcıların 12 ay sonrası enflasyona ilişkin olasılık tahminlerinde, TÜFE'nin yüzde 21,00-22,99 aralığında artış göstermesine yüzde 31,90, yüzde 23,00-24,99 aralığında artış göstermesine yüzde 34,56, yüzde 25,00-26,99 aralığında artış göstermesine ise yüzde 17,89 olasılık verildi.

Nokta tahminlere göre katılımcıların yüzde 22,73'ünün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 21,00-22,99 aralığında, yüzde 48,48'inin yüzde 23,00-24,99 aralığında, yüzde 19,70'inin ise yüzde 25,00-26,99 aralığında yer aldı.

Politika faizi beklentisi yüzde 36

Katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 37 seviyesinden yüzde 36'ya geriledi.

Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi de yüzde 36 olarak kaydedildi.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,55

Ankette cari yıl sonu dolar/TL beklentisi önceki dönemdeki 51,57 TL seviyesinden 51,55 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 58,60 TL'den 59,26 TL'ye yükseldi.

2026 büyüme beklentisi yüzde 2,9'a indi

Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 3 seviyesinden yüzde 2,9'a geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu.

Ankete 72 katılımcı yanıt verdi

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay 55'i finansal sektör, 17'si reel sektörden olmak üzere toplam 72 katılımcıya gönderiliyor. Beklentiler, her değişken için hesaplanan uygun ortalamayı ifade ediyor.

TCMB, anket sonuçlarının katılımcıların beklentilerine dayandığını ve Merkez Bankası'nın kendi görüş ve tahminlerini yansıtmadığını belirtiyor.