Son dönemde kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Portföy Fon ve Portföy yöneticisi Berk Dinçtürk, katıldığı canlı yayın programında küresel ekonomik tabloya ve para arzındaki artışa dikkat çekerek, Bitcoin ve altının önümüzdeki dönemde hızlı bir yükseliş yaşayabileceğini söyledi.

YIL SONUNA KADAR BITCOIN 140 BİN DOALRI TEST EDEBİLİR

İstanbul Portföy Fon ve Portföy yöneticisi Berk Dinçtürk, küresel para arzındaki artışın Bitcoin ve altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını belirterek, “Bu iki varlık sanayide kullanılmadığı için fiyatlarının şişmesi kimseyi rahatsız etmez” dedi. Dinçtürk, yıl sonuna kadar Bitcoin’in 140 bin doları test etmesini beklediğini söyledi.

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların odağını yeniden Bitcoin ve altına çevirdi. Dinçtürk, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomik tablo ve para arzındaki artışın bu iki varlık için yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini söyledi.

"BU İKİ VARLIK HİÇBİR İŞE YARAMIYOR"

Dinçtürk, “Küresel borç 320 trilyon dolara ulaştı. Para arzı her yıl yaklaşık yüzde 10 artıyor. Bu para bir yerlere girmek zorunda. Eğer bakır, alüminyum, konut piyasası veya hisse senetlerine yönelirse, fiyatlar çok hızlı yükselir ve varlık balonları oluşur. Bu da hükümetleri halkın tepkisiyle karşı karşıya bırakır” ifadelerini kullandı.

Ancak Bitcoin ve altının sanayide kullanılmadığına dikkat çeken Dinçtürk, “Bu iki varlık hiçbir işe yaramıyor ama işte bu yüzden fiyatlarının şişmesi kimseyi rahatsız etmez. Aksine yatırımcıları memnun eder. Bu nedenle her ikisinin de önü açık” dedi.

Gümüşün ise farklı bir konumda olduğunu belirten Dinçtürk, “Gümüş sanayide yoğun kullanıldığı için fiyat artışı orada daha sınırlı olur. Ama yine de bir yükseliş eğilimi mevcut” değerlendirmesini yaptı.

ABD’de yeni bütçe döneminin Eylül itibarıyla başladığını hatırlatan Dinçtürk, Bitcoin tarafında da dikkat çekici bir sürece girildiğini belirtti: “Amerikan hazinesi önümüzdeki yıl Eylül’e kadar yaklaşık 2 trilyon dolar daha borçlanacak. Bu da tahvil ihracının artacağı anlamına geliyor. Stabil coin talebini artırmak için Bitcoin fiyatlarını yukarı yönlü destekleyecekler. Ben yıl sonuna kadar Bitcoin’de 140 bin dolar seviyesinin test edileceğini öngörüyorum.” dedi.