Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları alım yapıp yapmama konusunda belirsizliğe iterken, Finans Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir altın yorumu geldi.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK SÜREÇ SÜRÜYO

Finans Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında bir süredir gözlemlenen durağan seyirle ilgili konuşan Memiş, piyasadaki dinlenme modunun sürdüğünü ve yatırımcıların temkinli olması gerektiğini dile getirdi.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Memiş, ons altının 3 bin 289 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve dar bir bant aralığında sıkıştığını belirterek “Gelgitler yaşıyor” dedi. Yatırımcılara şimdilik izleme pozisyonunu korumalarını önerdi.

GRAM ALTINDA 4 BİN 100 4 BİN 200 LİRA ARALIĞI İZLENMELİ

Gram altın fiyatları hakkında da açıklamalarda bulunan Memiş, 4 bin 100 ile 4 bin 200 TL aralığının izlenmeye devam edildiğini belirtti. Kurban Bayramı öncesinde TL bazlı hareketlilik yaşanacağını söyleyen Memiş, bu süreçte altın bozumlarında makas aralığının açılabileceğini ve fiyatların düşük seyredeceği tahmininde bulundu.

Gram altının 4 bin 100 TL altına gelmesini beklediğini dile getiren İslam Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. “Son alım için tekrar beklemeye devam ediyoruz.” diyen Memiş, fiyatlardaki olası düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini söyledi.