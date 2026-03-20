Rafinelerin vurulmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları eşel mobilin etkisini sona yaklaştırdı. Bu uygulamada benzin için 6 lira 18 kuruşluk marj kalırken, motorinde ise eşel mobil bitti. Eşel mobile dayanamayan motorinde devasa zamlar yaşanacak. Motorin fiyatlarındaki artış tarım, nakliye ve ulaşım sektörünü derinden vuracak. Önlem alınmaması halinde gıda fiyatlarında olağanüstü artış bekleniyor. Çiftçi, mazot ve gübre desteklerine yüzde 50 zam, şoför esnafı ‘sabit fiyatlı mazot’ talebinde bulundu.

‘MALİYETİ AĞIR OLUR’

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiftçinin üretime devam edebilmesi için acil desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Temel destek ismi verilen 2025 yılı mazot ve gübre desteğinin 2024 yılındaki maliyetlerle dekar başına 244 lira belirlendiğine işaret eden Başkan Doğru, “Aradan 16 ay geçti, maliyetler katlandı. Şimdi de savaş yüzünden mazot ve gübreye yüklü zam geldi. Daha da gelecek. Temel destek tutarının yüzde 50 zamla 366 liraya yükseltilmesini, zirai kredi limitlerinin de arttırılmasını istiyoruz” dedi.

Başkan Doğru, mazot ve gübre zamlarının çiftçinin traktörle tarlaya gireceği, gübre sereceği döneme denk geldiğini belirterek, “Tüm yazlık ürünlerin Anadalu’da ekim zamanı başlıyor. Mazot ve gübrenin en çok kullanılacağı dönemdeyiz. Buğday ve arpada üst gübre kullanımı, mısır, karpuz, kavun, soya, pamuk, ayçiçeği ve sebze gibi yazlık ürünlerde taban gübre kullanımı başlayacak. Traktörler tarlaya girecek. Destek verilmezse ülkeye maliyeti daha ağır olur. Çiftçi gübreden kısar, traktörünü çalıştıramaz, verim düşer, ürün fiyatları aşırı yükselir” dedi.

Mazot fiyatı dondurulsun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, mazot fiyatlarında yaşanan artışın iğneden ipliğe tüm ürünlere zam olarak yansıyacağını belirterek, aşırı zamların önüne geçmek için şoför esnafına geçici süreyle ‘sabit fiyatlı mazot’ verilmesini önerdi. Palandöken, “Tarladan, fabrikadan tüketim noktalarına ürün taşıyan kamyoncuya, ulaşımı sağlayan taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafına durumlar düzelene kadar bugünkü fiyatlarla sabit mazot verilmesini, sübvansiyonlu özel tarife uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Fırsatçılardan endişe ediyorum

Mersin Ticaret Borsası ve Hububat Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, fırsatçıların zam yapmasından endişe duyuyor. Başkan Özdemir, “Benim endişem iç piyasa. Tarım ürünleri yılda bir kez çıkıyor. Geçen yılın üretimi stoklarda azalmaya başladı. Yeni ürüne 6 ay var. Fırsatçılar ürünleri piyasaya sürmeyebilir. Vatandaş da savaş kaygısıyla stoklama yoluna giderse bu piyasada hızla fiyat artışlarına yol açabilir” uyarısında bulundu.