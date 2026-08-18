ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin faiz artışı beklentilerini zayıflatması ve jeopolitik gerilimlerin tırmanması, altın fiyatlarını üst üste üçüncü işlem gününde de yukarı taşıdı. Yarın açıklanacak Fed toplantı tutanakları öncesinde piyasada temkinli duruş öne çıkarken, gün içinde kâr realizasyonları yaşandı.

SERT YÜKSELME SONRASI GERİ ÇEKİLME

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. Güne hızlı başlayan gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 800 TL seviyesinin üzerini test ettikten sonra günün devamında 6 bin 760 TL bandına geriledi. Benzer bir seyir izleyen ons altın ise 4 bin 430 doların üzerine tırmanmasının ardından kâr satışlarıyla 4 bin 390 - 4 bin 424 dolar aralığında dengelendi. ABD'de Aralık vadeli altın kontratları ise %0,2 değer kazanarak 4 bin 480,90 dolar seviyesine ulaştı.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Dolar endeksinin son ayların dip seviyelerine yakın seyretmesi, dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için cazip tutmaya devam ediyor. ABD’de son dönemde açıklanan beklenmedik istihdam kayıpları, beklentilerin altında kalan tüketici enflasyonu ve perakende satışlardaki zayıflama, piyasaların beklentilerini şekillendirdi. Piyasa anketlerine göre ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Fed'in Eylül ayı toplantısında gösterge faiz oranını %65 ihtimalle sabit tutacağını öngörüyor. Uzmanlar, faiz getirisi olmayan altının düşük faiz ortamında fırsat maliyetinin azalması nedeniyle güçlü performansını koruduğunu vurguluyor.

GERİLİM GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

Para politikasının yanı sıra Orta Doğu'da tırmanan askeri hareketlilik de altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. Washington'ın geçici ateşkes anlaşmasını uzatmayı reddetmesi ve müzakerelerin tıkanması üzerine İran'ın taarruz odaklı askeri tutuma geçeceğini bildirmesi, piyasalardaki risk algısını yükseltti. Yüksek tahvil getirilerine rağmen jeopolitik risklerin artması, altının güvenli liman statüsünü yeniden öne çıkardı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Piyasadaki hareketlilik diğer değerli metallere de farklı oranlarda yansıdı. Spot gümüş %0,9 artışla ons başına 66,40 dolara, platin ise %0,2 yükselişle 1.772,75 dolara ulaştı. Paladyum ise %0,3 değer kaybederek 1.330,05 dolar seviyesine geriledi.