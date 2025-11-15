BIST 100 endeksi, en düşük 10.373,75 puanı ve en yüksek 11.044,47 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,28 altında 10.565,74 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,68 yükselişle 37 bin 227 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 91 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,68 artarak 9 bin 244 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 artarak 42,3320 liraya çıkarken, avro yüzde 0,80 yükselerek 49,3040 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,33, emeklilik fonları yüzde 0,82 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,11 ile "kıymetli maden" fonları oldu.