Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin gölgesinde hareketlilik sürerken, emtia piyasalarından sarsıcı haberler gelmeye devam ediyor. Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji maliyetleri enflasyonu yukarı taşırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma seçeneğini yeniden masaya yatırması piyasalarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı.

Faiz getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan gümüş, bu süreçte en sert satış baskısına maruz kalan liman oldu. Cuma günü Asya seansında ons başına 56.50 dolara kadar çekilen gümüş, haftayı yüzde 2,5'lik net bir düşüşle kapatma eğiliminde.

2028'DEN ÖNCE RAHATLAMA YOK

New York Fed Başkanı John Williams, Perşembe günü yaptığı kritik konuşmada enflasyon baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini vurguladı. Mevcut ortamda para politikasının iyi konumlandığını belirten Williams, piyasaları sarsan o tahmini paylaştı:

Fiyatlar 2028'den önce yüzde 2 hedefine dönmeyecek. Bu açıklamalar, piyasalardaki faiz artışı beklentilerini zirveye taşırken, gümüş gibi getirisi olmayan metaller üzerindeki baskıyı doğrudan artırdı.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ FED'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Açıklanan son makroekonomik veriler, enflasyonun kontrol altına alınamadığını gözler önüne seriyor. Mayıs ayı verileri, Fed'in elini zorlaştıran bir tablo ortaya koydu:

Manşet Enflasyon (TÜFE): Yıllık %4,2 (Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviye)

Çekirdek Enflasyon: Yıllık %2,9

Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları): Yıllık %3,4 (Nisan ayındaki %3,3 seviyesinden yükselişte)

CME FedWatch verilerine göre, Orta Doğu savaşı öncesinde iki faiz indirimi bekleyen piyasalar, bu verilerin ardından bu yıl en az bir faiz artışı ihtimalini %81,7 olarak fiyatlamaya başladı. Beklentilerdeki bu keskin dönüş, emtia piyasasında gümüşün başı çektiği büyük bir satış dalgasına yol açtı.

DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Teknik analizlere göre gümüş, 20 günlük üstel hareketli ortalaması (EMA) olan 65,82 dolar seviyesinin oldukça altında işlem görüyor. Fiyat bu eşiğin altında kaldığı sürece yaşanan yükseliş denemeleri piyasada birer "satış fırsatı" olarak değerlendiriliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 27,45 seviyesi ile aşırı satım bölgesine girmiş durumda. Bu durum düşüş hızının yavaşlayabileceğine işaret etse de ana yönün hâlâ aşağı olduğunu gösteriyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.