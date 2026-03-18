Altın fiyatları çarşamba günü sınırlı bir düşüşle yatay seyrederken, yatırımcılar Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimin ekonomik etkilerini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararını beklemeye geçti.

Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın politika kararı öncesinde Orta Doğu’daki çatışmanın ekonomik etkilerini değerlendirmek için beklemede kalmasıyla kritik eşiğin altına geriledi.

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Piyasada gözler bugün ABD tarafında açıklanacak olan Fed'in faiz kararı toplantısına çevrildi. Fed’in, saat 21.00'de yapacağı yılın ikinci toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.

Piyasaların merakla beklediği karar öncesinde on altın fiyatları kritik seviyenin altına geriledi. Ons altın bugün sabah seansından 08.10'da 4 bin 990 doların altına geriledi.

Yurt içi piyasada ise gram altın 7 bin lira sınırına yaklaştı. Sabah seansına 7 bin 92 liradan başladı. Kapalıçarşı'da ise 7 bin 285 liradan işlem görüyor.

İşte Fed’in üç farklı senaryosunun altın üzerindeki olası etkileri:

1. Senaryo: Fed Faiz İndirimine Giderse (Boğa Piyasası)

Fed’in politika faizini aşağı çekmesi, altın için geleneksel olarak "yeşil ışık" anlamına gelir.

Doların Zayıflaması: Faiz indirimi, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açar. Dolarla fiyatlanan altın, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için ucuzlar ve talebi artırır.

Getiri Arayışı: Faizlerin düşmesi, tahvil getirilerini azaltır. Yatırımcılar, faiz getirisi olmayan ancak değer koruma özelliği yüksek olan altına yönelir.

Beklenti: Ons altın fiyatlarında sert yükselişler ve yeni rekor denemeleri görülebilir.

2. Senaryo: Fed Faizleri Sabit Bırakırsa (Bekle-Gör Dönemi)

Piyasa beklentisiyle uyumlu bir sabit bırakma kararı, "şahin" veya "güvercin" tonlu açıklamalara göre yön bulur.

Sözel Yönlendirme: Karar sonrası Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar kritik. Eğer "ileride indirim olabilir" mesajı verilirse altın yatay seyirden yukarı dönebilir.

Fiyatlanmış Karar: Piyasa zaten sabit kalacağını önceden fiyatladıysa, altın fiyatlarında sınırlı dalgalanmalar ve kar satışları görülebilir.

Beklenti: Altında bir süre konsolidasyon (yatay seyir) ve belirsizliğin sürmesi beklenir.

3. Senaryo: Fed Sürpriz Yapıp Faiz Artırırsa (Ayı Piyasası)

Mevcut konjonktürde düşük bir ihtimal olsa da, enflasyonun tekrar hortlamasıyla gelecek bir artış altın için "soğuk duş" etkisi yaratır.

Güçlü Dolar: Yüksek faiz, doları küresel ölçekte daha cazip hale getirir.

Fırsat Maliyeti: Nakit paranın ve tahvilin getirisi artacağı için altın tutmanın maliyeti yükselir.

Beklenti: Altın fiyatlarında hızlı ve derin bir geri çekilme yaşanabilir; destek seviyeleri test edilir.