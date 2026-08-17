Bakır piyasasında spekülatif yatırımcıların alım baskısı hız kesmeden devam ediyor. 11 Ağustos'ta sona eren haftada net uzun pozisyon yüzde 4 artışla 80,9 bin kontrata yükseldi. Bir önceki hafta 77,8 bin kontrat olan bu rakam, 5,5 yılın zirvesine işaret ediyor.

"POZİSYONLAR YIL BAŞINDAKİ KADAR TEK TARAF YAĞILMADI"

Dikkat çeken detay, fonların fiyatın haftalık bazda belirgin değişim göstermediği dönemde dahi alımlarını sürdürmesi. Her bir düşüş yönlü pozisyona karşılık yaklaşık 6,4 yükseliş yönlü pozisyon bulunuyor. Ancak bu oran, aralık ve ocak aylarında görülen 12'nin üzerindeki seviyenin altında. Bu durum, yükseliş beklentisinin güçlü olmasına rağmen pozisyonların henüz yıl başındaki kadar tek tarafa yığılmadığını gösteriyor.

Pozisyonlardaki kalabalıklaşma, olası bir ters hareket riskini de artırıyor. Fiyatı aşağı çekecek güçlü bir gelişme yaşanması hâlinde fonların aynı anda pozisyonlarını azaltması, bakırda sert dalgalanmalara yol açabilir.

Fiyatlar tarihi seviyelere yakın seyrediyor. Londra Metal Borsası'nda nakit bakır fiyatı 14 Ağustos'ta ton başına 14 bin 545 dolara yükselerek rekor bölgesine ulaştı. ABD vadeli işlemleri de ağustos ayında tarihi seviyeleri test etti; yeni haftada bakır libre başına yaklaşık 6,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Stoklardaki düşüş de fiyatları destekleyen ana unsurlar arasında. Londra Metal Borsası depolarındaki bakır miktarı mayıs başında yaklaşık 401 bin tondan, ağustos ortasında 215 bin tona geriledi. Stokların önemli bölümünün teslimat için ayrılmış olması, kullanılabilir bakır miktarına ilişkin endişeleri artırıyor.

"YAPAY ZEKA YATIRIMLARI TALEBİ ARTIRIYOR"

Arz endişeleri de fiyatları hassas hale getiriyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bakır ve kobalt konsantresi ihracatını durdurma kararı, Londra piyasasında hızlı yükselişlere neden oldu. Küresel ticaretteki payı beklenenden küçük olsa da piyasanın güçlü tepkisi, yatırımcıların yeni arz kesintilerine karşı hassasiyetini gösteriyor.

Yapay zeka yatırımları da uzun vadeli yükselişin önemli parçası. Yeni veri merkezleri, elektrik altyapısı ve soğutma sistemleri yüksek miktarda bakır gerektiriyor. Elektrikli otomobiller ve yenilenebilir enerji yatırımları da talebi destekliyor.

Altın piyasasındaki güçlü pozisyonlar (11 ayın zirvesi) ile bakırdaki hareket, sanayi metaline yönelik ilginin boyutunu ortaya koyuyor. Altın güvenli liman talebiyle hareket ederken, bakır küresel büyüme ve arz-talep dengelerine daha duyarlı. Çin talebi ve yeni arz kesintileri fiyatların yönünü belirleyecek.