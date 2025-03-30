ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden koltuğa oturmasıyla küresel piyasalar 2025’in ilk çeyreğinde büyük hareketlilik yaşadı. Yatırımcılar riskli ortamlarda güvenli limanları tercih ederken, altın son 39 yılın en iyi performansını sergiledi. ABD doları ise yüzde 4 değer kaybı yaşadı.
Teknoloji devleri yaklaşık 2 trilyon dolarlık kaybederken, tahvil piyasalarında yön tersine döndü. Japonya ve Almanya’da faizler yükselirken, kripto paralarda sert dalgalanmalar yaşandı.
Ons altın yılın ilk çeyreğinde yüzde 17'nin üzerinde değer kazanarak 1986'dan bu yana en iyi çeyreklik performansına doğru koşuyor.
ABD dolar endeksi (DXY), yüzde 4’lük düşüşle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine nadir görülen bir nefes alma alanı oluşturdu.
TAHVİL PİYASALARINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ
Candriam Baş Yatırım Sorumlusu Nicolas Forest Trump tarifelerine dikkat çekerek, “Trump ticareti tamamen tersine döndü” değerlendirmesinde bulundu. Yılın başında en büyük risk enflasyon ve faiz indirimi engeli olarak görülürken, artık resesyon (durgunluk) en büyük tehdit unsuru oldu.