İngiltere'nin köklü otomobil yayınlarından What Car, 32.500 sürücünün katılımıyla gerçekleştirdiği devasa anketin sonuçlarını yayımladı.

Son 24 aydaki arıza geçmişlerinin incelendiği ve şu an showroomlarda satılan güncel nesil araçların da dahil edildiği rapor; Nissan, Volkswagen, Kia ve Mercedes gibi popüler markaların bazı modellerini "utanç listesinin" zirvesine taşıdı.

Farklı güç aktarma sistemlerine sahip 30 markadan 227 modelin 16 ayrı kategoride (motor, şanzıman, elektronik, kaporta vb.) değerlendirildiği rapora göre, İngiltere'de sürücülerin en çok şikayet ettiği 10 otomobil şunlar oldu...

1. Nissan Juke (2019 - Günümüz): %55,2 Güvenilirlik

Listenin zirvesinde (en kötü sırada) mevcut nesil Nissan Juke yer alıyor. Sahiplerinin sadece yarısından biraz fazlası arızasız bir deneyim yaşadı.

Başlıca Sorunlar: Akü, motor, yakıt sistemi ve elektronik.

Maliyet ve Süre: Arızalanan araçların %64'ü serviste bir haftadan fazla kalırken, garanti dışı onarım maliyetleri genellikle 1.500 sterlini aştı.

2. Volkswagen Tiguan (2024 Yeni Nesil): %64,2 Güvenilirli

Piyasaya yeni çıkan bu modelin aldığı düşük puan şaşkınlık yarattı.

Başlıca Sorunlar: Navigasyon/eğlence sistemleri (%31), frenler ve elektronik aksam (%19), kaporta montaj hataları (%13).

Maliyet ve Süre: Araçların %41'i serviste bir haftadan uzun süre kaldı, ancak tüm arızalar garanti kapsamında ücretsiz giderildi.

3. Kia Sportage (Önceki Nesil, 2016-2021): %72,9 Güvenilirlik

Avrupa'da oldukça popüler olan bu modelin arıza türleri, kullanıcıları en çok endişelendiren "mekanik" grupta yer alıyor.

Başlıca Sorunlar: Motor (%21), şanzıman (%21), elektronik (%17) ve frenler (%13).

Maliyet ve Süre: Arızaların %91'i garanti kapsamında ücretsiz çözüldü ancak araçların yarısı tamirhanede bir haftadan fazla bekledi.

4. Mazda CX-60 (2022 - Günümüz): %76,2 Güvenilirlik

Japon üreticinin iddialı SUV'u da beklentilerin altında kaldı.

Başlıca Sorunlar: Süspansiyon (%27), direksiyon (%18), kaporta (%14). Ayrıca şarj edilebilir batarya, yakıt ve aktarma organlarında da sorunlar rapor edildi.

5. Mercedes-Benz C-Serisi (Mevcut Nesil): %76,3 Güvenilirlik

Lüks segmentin temsilcisi C-Serisi, önceki nesillerin gerisinde bir performans sergiliyor.

Başlıca Sorunlar: Motor (%14), klima, yakıt sistemi, şanzıman ve elektronik (her biri %10).

Olumlu Yönü: Sorunların tamamı yetkili servislerde ücretsiz giderildi ve uzun servis bekleme süresi (%39) diğerlerine göre nispeten daha düşük gerçekleşti.

6. Volvo S90 ve V90 (2016 - Günümüz): %76,7 Güvenilirlik

İsveçli üreticinin modellerinde mekanik sorunlardan ziyade; navigasyon/bilgi-eğlence (%24) ve motor dışı elektronik (%18) gibi yazılımsal ve elektriksel hatalar öne çıktı.

7. Audi Q7 (2015 - Günümüz): %78,6 Güvenilirlik

Yaklaşık on yıldır piyasada olan modelin en büyük zafiyeti araç içi elektronik aksam (%20) oldu. Yaşından dolayı arızaların sadece %57'si garanti kapsamında (ücretsiz) karşılanabildi.

8. Volkswagen ID.3 (2021 - Günümüz): %79,6 Güvenilirlik

Listenin ilk elektrikli aracı. Sürücüler en çok elektrik motoru (%18) ve çekiş bataryası (%11) sorunlarından şikayetçi oldu. Tamamı garanti kapsamında onarıldı.

9. Hyundai Ioniq Electric (2016-2022): Güvenilirlik Oranı Belirtilmedi

İkinci elektrikli araç olan Ioniq'te temel sorun güç bataryasından ziyade 12 voltluk akü (%29) kaynaklıydı. Araçların %70'i bir haftadan uzun süre serviste yattı.

10. Renault Austral (2023 - Günümüz): %80,4 Güvenilirlik

Yeni piyasaya sürülen modelin başlıca sorunları motor (%11) ve bilgi-eğlence sistemi (%11) oldu. Ancak arızalar hızlı (genellikle bir günden az) ve garanti kapsamında çözüldü.