Küresel piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakmaya doğru hazırlanıyor. Yurt dışında ABD'de gelen tarife haberleri küresel piyasalarda fiyatlamalara etki ederken, altında da kritik eşik 3 bin doların üzerinde yeni rekor kırıldı. Türkiye başta cari açık olmak üzere ekonomik verileri izledi. İşte haftanın öne çıkanları...

ABD ENFLASYON BEKLENTİ ALTI

Şubat'ta ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2,8 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklandı. Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 3,1 ile yüzde 3,2'lik beklentinin altında geldi. Çekirdek enflasyon tarafında 2021'den beri en düşük seviyede oldu.

TRUMP'TAN RUSYA UKRAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Ukrayna'da çözüm şansının yüksek olduğunu dile getirdi.

TRUMP'IN TARİFELER YÜRÜRLÜKTE

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süredir söylenen çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulaması yürürlüğe girdi.

ALTIN İLK KEZ 3 BİN DOLARIN ÜSTÜNDE

Altın, Trump'ın gümrük tarifeleri ve zayıf ABD enflasyon verilerinin etkisi ile rekor tazeledi. Altının onsu ilk defa 3 bin dolar seviyesini gördü.

EURO İLK KEZ 40 LİRAYI AŞTI

Euro ilk defa 40 lirnın üzerini görerek rekor kırdı. Euro/TL 2025'te yüzde 9,3 yükseliş gösterdi.

BDDK'DAN TAŞIT KREDİSİ DÜZENLEMESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sadece elektrikli motoru olan araçlar için kredi tutarı ve vadelerinde düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme kapsamında nihai fatura değeri 5 milyon liraya kadar olan araçlarda vade 36 ay oldu.

CARİ DENGE YILA AÇIKLA GİRDİ

Ocakta cari açık 3,8 milyar dolar olarak kaydedildi. 2024'ün aynı döneminde cari açık 2,3 milyar dolar olmuştu.