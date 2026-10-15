ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından bir haftanın en düşük seviyesine inen altın, perşembe günü yeniden yükselişe geçti. Spot altın, TSİ 06.57 itibarıyla önceki seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1'den fazla artışla ons başına 4.160 dolardan işlem gördü.

Çarşamba günü 4.073 dolara kadar düşen ons altın, 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Doların ve petrol fiyatlarının gerilemesi, altının toparlanmasını destekledi.

Yurt içinde gram altın saat 07.25 itibarıyla alışta 6.530 TL, satışta 6.586 TL seviyesinde bulunarak önceki güne göre dengelendi. Gram altının fiyatında ons altın ve dolar/TL kurunun yanı sıra yerel arz-talep dengesi, fiziki altın talebi ve piyasa koşulları etkili oluyor.

GÖZLER SAAT 15.30'DA AÇIKLANACAK VERİLERDE

Yatırımcılar, ABD'de TSİ 15.30'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış verilerini bekliyor. Veriler, enflasyonun seyri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından izleniyor.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yüzde 3,7'ye yükselerek piyasa beklentilerini aşmış ve son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyondaki artışın büyük bölümü yükselen enerji maliyetlerinden kaynaklandı.

Bir gün önce 18 ayın en yüksek seviyesine çıkan doların hafif gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve gümüşü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun hale getirdi. Ham petrolde beş günlük yükselişin sona ermesi de diğer piyasalardaki baskıyı hafifletti.

FAİZ ARTIRIMI OLASILIĞI YÜZDE 27 OLARAK FİYATLANIYOR

CME FedWatch aracına göre piyasa oyuncuları, Fed'in ay sonuna doğru faiz artırma olasılığını yaklaşık yüzde 27 olarak fiyatlıyor. ABD enflasyon verisi açıklanmadan önce bu oran yüzde 22 düzeyindeydi.

Capital.com Kıdemli Finans Piyasaları Analisti Kyle Rodda, Reuters'a yaptığı değerlendirmede Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizliğin fiyatlarda dalgalanmaya yol açtığını söyledi. Rodda, altında 4.000 doların hemen altını kritik eşik olarak nitelendirdi. Güçlü ekonomik verilerin, Fed'in hızlı biçimde faiz artırması gerektiği yönündeki beklentileri güçlendirebileceğini belirtti.

Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan değerli metalin cazibesini azaltabiliyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, eylül enflasyon rakamlarını “cesaret kırıcı” olarak nitelendirdi. Goolsbee, yapay zeka altyapısının hızlı genişlemesinin ekonomiyi aşırı ısıtabileceği uyarısında da bulundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise kısa vadeli faiz oranlarının daha da artırılmasının gerekebileceğini söyledi. Ancak Daly, bu ayki toplantıda acil bir faiz artırımına ihtiyaç görmediğini belirtti.

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