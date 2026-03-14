ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan askeri hareketlilik, küresel ekonomi üzerinde doğrudan etkilerini göstermeye başladı. Bölgeden gelen çatışma haberleri enerji hatlarında güvenlik endişelerini tetiklerken, yatırımcıların güvenli liman arayışı fiyat tablolarına yansıdı. Haftanın son işlem gününde piyasalar, savaşın yayılma riskini fiyatlamaya devam etti.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ: 100 DOLAR BARAJI AŞILDI

Orta Doğu’daki sıcak çatışma ortamı, enerji piyasalarında arz güvenliği endişesini en üst seviyeye çıkardı. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki riskler, ham petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi.

Brent Ham Petrol: Yeniden 100 doların üzerine çıkarak 103,88 dolardan işlem görüyor.

Batı Teksas (WTI): Varil başına 99,30 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

ALTIN FİYATLARINDA "TERS KÖŞE": DÜŞÜŞ EĞİLİMİ HAKİM

Savaş dönemlerinde genellikle "güvenli liman" olarak rekor kırması beklenen altın, hafta kapanışını da sert düşüşle yaptı.

Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın, jeopolitik gerilimin gölgesinde yön arayışını sürdürürken düşüşe geçti.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları düşüş eğiliminde olsa da psikolojik sınırların hemen üzerinde tutunmaya devam ediyor. Haftalık kapanış verilerine göre:

Ons altın: Psikolojik sınır olan 5 bin dolara oldukça yakın bir seyirle haftayı 5 bin 20 dolardan kapattı.

Gram altın: Yurt içinde ise yatırımcılar haftayı 7 bin 130 lira seviyesinden sonlandırdı.

Uzmanlar, bölgeden gelecek yeni haber akışlarının hem enerji hem de değerli metal piyasalarındaki volatiliteyi (oynaklığı) artırabileceği konusunda uyarıyor.