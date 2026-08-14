Küresel finans piyasaları, ABD'den gelen kritik makroekonomik veriler ve jeopolitik başlıkların gölgesinde hareketli bir günü geride bırakıyor. Hafta boyunca süren iyimserliğin ardından altın ve petrol fiyatlarında kâr satışları öne çıkarken, ABD enflasyonundaki ılımlı seyir hisse senedi piyasalarında risk iştahını artırdı.

ALTIN KAZANÇLARI GERİ VERDİ

Altın, ABD'den gelen ılımlı enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle cuma günü geriledi. Spot altın yüzde 0,5 düşüşle 4.326,75 dolara inerken, aralık vadeli ABD altın kontratları yaklaşık yüzde 1 kayıpla 4.382,50 dolara geriledi.

Altın, perşembe günü 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ancak değerli metal günü yüzde 1,3 kayıpla tamamladı. Bu hareketin ardından altının haftalık bazda da düşüşle kapanması bekleniyor.

İç piyasada ise dün 6 bin 834 TL seviyesini test eden gram altın, küresel ons fiyatındaki geri çekilmeye paralel olarak zirveden yaklaşık 200 TL geriledi ve 6 bin 640 - 6 bin 652 TL bandında işlem görmeye başladı. Dolar/TL kurunun yüksek seyrini koruması ise gram altındaki düşüşü sınırlandıran ana unsur oldu.

"4.400 DOLARI AŞARSA 5 BİN DOLARA ULAŞABİLİR"

Tastylive küresel makroekonomi yöneticisi Ilya Spivak, altındaki kâr satışlarının kısa vadede devam edebileceğini belirtti. Spivak'a göre altın 4.400 dolar seviyesini aşabilirse, yıl sonuna kadar 5.000 dolara ulaşması mümkün olabilir.

Altının son dönemdeki yükselişinde ABD ekonomisine ilişkin veriler etkili oldu. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından bu hafta ABD'de enflasyonun da ılımlı seyretmesi, Fed'in yakın zamanda faiz artıracağı beklentisini zayıflattı.

Faiz artışı ihtimali yüzde 35'e indi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 35 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 55 seviyesindeydi. Düşük faiz beklentileri, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor.

ABD'de üretici fiyatları temmuz ayında değişmedi. Haziran ayındaki yüzde 0,1'lik düşüş ise revize edildi. Tüketici fiyatları da temmuz ayında sınırlı artış gösterirken, benzin fiyatlarının üst üste ikinci ay gerilemesi enflasyon baskısının azalmasına katkı sağladı.

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz olarak sürdürme tehdidinde bulunması ve ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması, bölgedeki riskleri artırdı. Jeopolitik belirsizliklerin yükselmesi, güvenli liman olarak görülen altına destek sağlayabilir.

Diğer değerli metaller de haftanın son işlem gününde geriledi. Spot gümüş yüzde 0,4 düşerek 64,17 dolara inerken, platin yüzde 0,3 kayıpla 1.711,84 dolara geriledi. Paladyum ise 1.306,98 dolarda yatay seyretti.

DOLAR VE EURO REKOR KIRDI

Dolar/TL kuru bu gece yarısı 47,88 seviyesine rekor tazeledi. Dolar/TL sabah seansında TSİ 08.25'te 47,87 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL sabah seansında TSİ 08.25'te 55,28 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ENFLASYON VERİSİ FED BEKLENTİLERİNİ ŞEKİLLENDİRDİ

ABD'de açıklanan temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 0,2'lik artış beklentisinin altında kalması, Federal Reserve'in (Fed) para politikası üzerindeki baskıyı hafifletti. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in önümüzdeki ay faiz artırma olasılığını bir hafta önceki yüzde 55 seviyesinden yüzde 35'e düşürdü.

Faiz artış ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte Asya borsaları son iki ayın en güçlü haftalık performansına imza attı:

MSCI Japonya Dışı Asya-Pasifik Endeksi: Haftalık yüzde 2,7 artış kaydetti.

Japonya Nikkei Endeksi: Haftalık bazda yüzde 5'in üzerinde prim yaptı.

Japon Yeni: Dolar karşısında 159,40 seviyesinde işlem görerek 160 kritik müdahale eşiğine yakın seyrini sürdürdü.

DİPLOMASİ PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

Emtia cephesinde petrolde de yön aşağı döndü. Dün 90,07 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar ve ateşkes beklentilerinin arz endişelerini yatıştırmasıyla 87 dolar seviyesine çekildi.

Piyasa uzmanları, jeopolitik risklerin kısa vadede ikinci plana itildiğini ancak Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu kaynaklı olası yeni bir gerilimin petrol fiyatlarını ve dolayısıyla küresel enflasyon beklentilerini hızla tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.