Küresel piyasalarda güvenli liman olarak kabul gören altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası duruşu ve doların küresel ölçekte değer kazanmasıyla sert bir geri çekilme yaşıyor. 25 Haziran 2026 itibarıyla ons altın, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez psikolojik bir destek noktası olan 4.000 dolar seviyesinin altına sarkarak piyasalarda tarihi bir kırılmaya yol açtı.

ZİRVEDEN YÜZDE 29 UZAKLAŞTI

Ocak ayı sonunda 5.601 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden ons altın, bu noktadan sonra kazançlarını kademeli olarak geri verdi. Jeopolitik riskler ve enflasyonist kaygılarla zirveye tırmanan değerli metal, tepe noktasından bu yana yüzde 29 oranında değer kaybetti. Yeni güne yüzde 0,7’lik azalışla 3.971 dolar seviyelerinde başlayan altın için uzmanlar, bu seviyelerin altındaki kapanışların teknik satış baskısını daha da derinleştirebileceğini öngörüyor.

TSİ 08.10 itibarıyla 3.998 dolar ile 4 bin dolar sınırında seyrediyor. Gram altın da ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte düşüşe geçti.

TSİ 08.10 itibarıyla 5.978 lira ile 6 bin lira sınırında altında hareketleniyor.

ALTINI BASKILAYAN İKİ BÜYÜK ETKEN

Fiyatlardaki düşüş eğiliminin arkasında, Fed'in faiz artırım adımlarına devam edeceğine yönelik güçlenen beklentiler yer alıyor. CME FedWatch verilerine göre, bankanın eylül ayında faiz artırma olasılığı yüzde 67 seviyesine yükseldi. Faiz getirisi sunmayan altının cazibesi, alternatif maliyetlerin yükseldiği bu ortamda zayıflıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, altının güçlü ABD doları karşısında tamamen aşağı yönlü bir momentum ticaretinin etkisi altında kaldığını belirtti. Dolar endeksinin 13 ayın zirvesine yakın seyretmesi, yabancı para birimi sahipleri için altını daha maliyetli hale getiriyor.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE DEĞER KAYBETTİ

Altın öncülüğünde başlayan satış dalgası, diğer değerli ve endüstriyel metalleri de olumsuz etkiledi. Piyasada öne çıkan diğer metallerdeki son durum şöyle şekillendi:

Gümüş yüzde 1,4 değer kaybıyla 56,61 dolara gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Platin yüzde 1,1 azalış kaydederek 1.560 dolar seviyesine çekildi.

Palladyum günü yüzde 0,1'lik sınırlı bir kayıpla 1.165 dolardan geçirerek 9 ayın dip seviyelerindeki seyrini sürdürdü.

PİYASANIN KADERİ BU VERİYE BAĞLI

Yatırımcılar, altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü tayin etmek üzere Fed'in en duyarlı olduğu enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Gün içinde açıklanacak olan bu kritik veri, ABD para politikasının geleceğine dair ipuçları verecek. Ekonomik verilerin yanı sıra Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen arabuluculuk müzakereleri de jeopolitik risk algısı açısından yakından izleniyor.