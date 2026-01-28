Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kazandı. Çarşamba günü ons altın yüzde 1,1 artışla 5 bin 266,58 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Yılbaşından bu yana ons altındaki değer kazancı yüzde 20’yi aştı.

ABD vadeli altın kontratlarında ise yükseliş daha sert oldu. Vadeli işlemlerde altın yüzde 3,1 primle 5 bin 237,70 dolara çıktı.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Ons altındaki sert yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın yüzde 1,11 artışla 7 bin 305 liradan işlem görürken, seans içinde 7 bin 324 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Kapalıçarşı'da ise gram altın tarihinin en yüksek seviyesi olan 7 bin 624 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 12 bin 398 liraya yükseldi.

DOLAR DÖRT YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE

ABD doları, küresel para birimleri karşısında yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyretti. ABD Başkanı Donald Trump’ın doların değeriyle ilgili açıklamaları, piyasalarda “zayıf dolar” algısını güçlendirdi.

Trump, Iowa’da gazetecilere yaptığı açıklamada doların aşırı değer kaybettiği görüşüne katılmadığını belirterek, “Bence dolar harika gidiyor” ifadelerini kullandı. Doların piyasa koşulları içinde kendi dengesini bulmaya çalıştığını söyleyen Trump, bunun adil bir süreç olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim." diye konuştu.

Trump’ın açıklamalarının ardından dolar endeksi, euro, Japon yeni, İsviçre frangı, İngiliz sterlini ve Kanada doları karşısında 95,6 seviyesine gerileyerek dört yılın en düşük düzeyini gördü. Euro/dolar paritesi ise 1,20’ye çıkarak 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TRUMP VE FED BEKLENTİSİ ALTINI BESLEDİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın ile dolar arasındaki güçlü ters korelasyona dikkat çekerek, Trump’ın açıklamalarının ABD seansında altın fiyatlarını yukarı taşıdığını söyledi.

Trump’ın yakında yeni Fed başkanı adayını açıklayacağını ve yeni yönetimle birlikte faizlerin düşeceği yönündeki beklentisi de piyasaların radarına girdi. Piyasalarda, Fed’in ocak toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor.

ALTIN İÇİN 6 BİN DOLAR TAHMİNİ

Deutsche Bank, güçlü yatırım talebi ve merkez bankalarının dolara alternatif varlıklara yönelmesi nedeniyle altının 2026 yılında ons başına 6 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Kısa vadede ise teknik olarak 5 bin 240 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğu ifade ediliyor.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELİŞTE

Değerli metallerde yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 1,9 artışla 115,11 dolara yükselirken, hafta başında 117,69 dolarla tarihi rekorunu kırmıştı. Gümüş, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 prim yaptı.

Platin yüzde 2 artışla 2 bin 692,60 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1,4 yükselişle 1.961,68 dolardan işlem gördü.

EURO REKORLARINA GECE DE DEVAM ETTİ

Döviz kurları yeni günde yükselişine devam ediyor. Euro/TL yukarı yönlü hareketlilik yaşayarak dünden bu yana rekor üstüne rekor kırıyor. Euro/TL dün gece 52,45 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dolar/TL kuru, gece seansında 43,41 seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Bugün sabah seansında ise 43,40 seviyesinde bulunuyor.

TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ, GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTTI

ABD’de tüketici güveni, zayıflayan istihdam piyasası ve yüksek fiyatların etkisiyle ocakta son 11,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomiye dair artan belirsizlik, yatırımcıların altın başta olmak üzere güvenli liman varlıklara yönelimini hızlandırdı.