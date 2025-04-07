ABD Başkanı Donald Trump, dünya borsalarını sarsan ticaret savaşında ilk kez konuştu. Çin’i “ABD’yi onlarca yıl sömürmekle” suçlayan Trump, uyguladığı tarifelerin ABD’yi güçlendirdiğini savundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye’nin bu küresel restleşmeden benzer ülkelere kıyasla daha az etkileneceğini söyledi.

Küresel piyasaların sert düşüşle sarsılması sonucu ABD Başkanı Donald Trump’tan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Çin’e yüklendiği açıklamasında Trump, "Petrol ve gıda fiyatları düşüyor, Fed faizleri düşürmeli, enflasyon yok. ABD, tarifeler sayesinde her hafta milyarlarca dolar kazanıyor" dedi.

Çin’in pazarlarının çöktüğünü öne süren Trump, Pekin yönetiminin tarifeleri yüzde 34 artırarak ABD’nin uyarılarını görmezden geldiğini söyledi. “Onlarca yıl boyunca iyi niyetli ABD’den fazlasıyla kazandılar. Bu duruma göz yuman eski liderlerimizi suçluyorum” diyen Trump, açıklamasını “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapın!” sözleriyle tamamladı.

TÜRKİYE'DEN TİCARET SAVAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye’den de ticaret savaşlarına dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı IV. Tarım Orman Şurası'nda yaptığı konuşmada, “Ticaret savaşlarının Türkiye’ye etkisi benzer ülkelere göre daha sınırlı olacak” dedi. Şimşek, Türkiye’nin iç talep odaklı bir ekonomi modeliyle ihracata daha az bağımlı olduğunu vurguladı.

ŞİMŞEK İYİMSER

Belirsizliğin küresel ekonomideki en büyük sorun olduğuna dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin bu süreçte güçlü bir iç pazarla ve göreceli düşük borçluluk oranlarıyla öne çıktığını söyledi. Ayrıca, petrol fiyatlarının düşmesinin Türkiye’nin cari açığını olumlu etkileyebileceğini belirten Şimşek, “Bu seviyeler korunursa Türkiye’nin cari açık sorunu olmayacak” dedi.

Ticaret savaşları tüm dünyada sarsıntı yaratırken, Trump’ın ABD için “kazanan biziz” mesajı ve Şimşek’in Türkiye vurgusu, “Küresel ticaret savaşının kazananı ABD ve Türkiye mi olacak?” sorusunu gündeme taşıdı.

DÜNYA BORSALARI ÇÖKÜŞTE, DEVRE KESİCİLER DEVREDE!

ABD vadeli endeksleri yeni haftaya yüzde 3'ün üzerinde düşüşle başladı, Çin borsasında da düşüş yüzde 5'i aştı. Almanya, Singapur, Japonya borsalarında düşüş yüzde 7'yi gördü. Güney Kore'de kayıplar yüzde 5'i aşınca devre kesiciler çalıştı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 13,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 değer kaybetti.

Asya borsalarında görülen sert satışlar, Avrupa borsalarında da kendini gösterirken, açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'da yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi.