Piyasalar ABD-İran görüşmelerinin normale dönmesini fiyatlamaya başladı. Altın, gümüş, borsa, bitcoin ve döviz kurlarındaki yükseliş yaşanıyor.

PETROL DÜŞTÜ ALTIN ÇIKTI

Gün içinde 102 dolara yükselen brent petrol akşam seansında derin kayıplar veriyor. Brent petrol bugün TSİ 16.04'te 97,91 dolarda bulunuyor.

Ons altın yüzde 1,23 artışla 4 bin 750 dolara yükselirken, son günlerin yüksek seviyesinde hareketleniyor. Yükseliş trendin koruyan ons altından destek alan gram altın da yükselişe geçti.

Öte yandan dolar/TL'nin de yükselmesiyle birlikte gram altın çarpanı yükseldi. Yurt içi serbest piyasalarda gram altın 6 bin 750 liraya çıktı. Kapalıçarşı'da ise fiziki altının satış fiyatı 6 bin 939 liradayken alış fiyatı ise 6 bin 862 lirada bulunuyor. Alış-satış makasının açık olması da oldukça dikkat çekiyor.

Piyasalardaki belirsizlik havası dağılırken, risk iştahı da artışa geçti. Borsa İstanbul'da teknoloji hisseleri savunma sanayisindeki yeni projelerin duyurulmasıyla birlikte rekor seviyelere kadar çıktı. BIST 100 endeksi 15 bin 49 puanı test etti. TSİ 16.04 itibarıyla halen 15 bin puanın üzerinde seyrediyor.

GÜMÜŞ KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Öte yandan ons gümüş de son günlerin en yüksek seviyesinde. Aynı saat itibarıyla 81,20 dolarda bulunuyor. Gram gümüş ise 118,02 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL'de 45,24 lirada bulunurken son günlerin en yüksek seviyesinde seyrediyor. Euro/TL'de son durum ise 53,40 seviyesinde olan rekordan hafif düşerek 53,38'de bulunuyor.

Orta Doğu gerilimine göğüs geren yatırım araçlarının başında gelen kripto paralar, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bugün sabah seansında 81 bin 45 dolarda bulunan lider kripto para birimi Bitcoin, bu yükselişini akşam seansına taşıdı. Bitcoin bugün akşam seansında TSİ 16.03'te 81 bin 157 dolarda bulunuyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum'da da yükselişlerin olduğu görülüyor. Ethereum sabah seansındaki yükselişlerini akşama taşıdı. Ethereum bugün akşam seansında 16.03'te 2 bin 330 dolarda bulunuyor.