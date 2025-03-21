Son iki gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar faiz oranlarının yükselmesine neden oldu. Gecelik TL faizi yüzde 43,63'e, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 41,20'ye çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, haftalık repo ihalelerine ara verdi. Bu adımlar, TL'nin maliyetini artırarak dikkatleri mevduat faizlerine çevirdi. 21 Mart işlem günü itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 48 olarak öne çıkıyor. Peki, 1 Milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? En yüksek faiz oranlarına sahip bankalar hangileri?

Piyasalarda son iki günde yaşanan türbülans, faiz oranlarını artırdı. Türkiye'nin 2 yıllık gösterge faiz oranı bu hafta yüzde 37,00 seviyesinden yüzde 41,20'ye yükseldi. Bu artış, Türk tahvillerine yönelik çıkış yaşandığını gösteriyor.

TCMB'DEN ÖNEMLİ ADIMLAR

TCMB, piyasadaki gelişmelere karşı kritik tedbirler aldı. Bu kapsamda:

Para Politikası Kurulu, ara bir toplantı düzenleyerek, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti.Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, gecelik TL faizi Salı günü yüzde 42,02 seviyesindeyken, dün (20 Mart 2025) yüzde 43,63'e yükseldi.

TCMB tarafından yapılan açıklamalarda; finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak son kararların alındığını vurgulayarak “Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELECEK Mİ?

Ekonomistler; “TCMB’nin tedbirlerinin ardından bankaların daha pahalı borçlanacağını, kısa vadeli faiz oranlarının da yukarı yönlü hareket edebileceğini ve TL’nin desteklenebileceğini” aktarıyor. Bu gelişmelerin ardından dikkatler mevduat faizlerine çevrildi.

21 Mart işlem gününde en yüksek mevduat oranına sahip bankalar:

-Anadolubank: %48,00

-Alternatif Bank: %47,00

-Fibabanka: %47,00

-Odea Bank: %46,00

-ING Bank: %46,00

Son rakamlar itibarıyla mevduat faizlerinde yeni bir yükseliş yaşanmıyor.

1 MİLYON TL’NİN GÜNCEL GETİRİSİ

Bankalarca sunulan en yüksek orana göre 1 milyon TL’nin getiri tablosu ise şöyle:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %48,00

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Getirisi: 35 bin 570 TL