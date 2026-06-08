Altın yatırımcısının dört gözle beklediği barış haberi gelmedi. Aksine saldırılar arttı petrol fırladı altın çakıldı.

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam raporunun ardından Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceği yönündeki endişelerin artmasıyla pazartesi günü de düşüşünü sürdürdü. Diğer yandan, Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmalar petrol fiyatlarını yukarı taşırken küresel enflasyon endişelerini de tetikledi.

AlLTIN SON AYLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Spot altın, TSİ 08.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 4.305,71 dolara geriledi. Cuma günü de yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden sarı metal, 24 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde0,7 düşüşle 4.336,30 dolardan işlem gördü.

Gram altın ise serbest piyasada 6.379 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı'da ise gram altının satış fiyatı 6.500 lira oldu.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum tamamen piyasanın Fed vadeli işlemlerinde fiyatlamaya başladığı şahin beklentilerden kaynaklanıyor."

Wong, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, bir önceki seansta iki haftanın zirvesine çıktıktan sonra yükselişini sürdürdü ve faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM PETROLÜ FIRLATTI

Orta Doğu'da ise sular durulmuyor. İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeni saldırılardan kaçınması yönünde çağrıda bulunduğu iddialarına rağmen pazartesi günü İran'ın batı ve merkezi bölgelerindeki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

Bu gelişmenin ardından petrol fiyatları varil başına 3 dolardan fazla yükselerek 97,30 doları gördü enflasyon ve faiz artırımı endişelerini daha da derinleştirdi. Altın normal şartlarda enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları faiz getirisi sunmayan bu değerli metal üzerinde baskı oluşturma eğilimi taşıyor.

FED'İN FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

ABD ekonomisi, mayıs ayında üst üste üçüncü ayda da güçlü istihdam artışı kaydederek iş gücü piyasasının geçen yılki yavaşlamanın ardından yeniden ivme kazandığını teyit etti. Bu durum, İran savaşı nedeniyle yükselen enflasyon ortamında merkez bankasına faizleri yüksek tutma veya artırma konusunda daha fazla hareket alanı sağlıyor.

CME Group'un FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in yıl bitmeden faiz artırımına gitme ihtimalini fiyatlıyor ve aralık ayına kadar bir adım atılması olasılığı %72 olarak görülüyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise cuma günü yaptığı açıklamada, yeni istihdam verilerinin iş gücü piyasasının genel olarak dengede ve tam istihdama yakın olduğunu gösterdiğini belirtti. Hammack, yüksek seyretmeye devam eden enflasyonu dizginlemek için Fed'in yakın zamanda faiz artırması gerekebileceği uyarısında bulundu.

DİĞER METALLER DE ÇAKILDI

Altındaki düşüş trendi diğer değerli metallere de yansıdı:

Spot gümüş yüzde 0,4 kayıpla ons başına 67,56 dolara gerilerken platin yüzde 0,5 düşüşle 1.767,15 dolara düştü.

Paladyum ise 1.225,66 dolarda kalarak yatay bir seyir izledi.