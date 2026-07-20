Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününe jeopolitik riskler damga vurdu. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, enerji arzına ilişkin kaygıları artırırken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 90 dolar seviyesini aştı. ABD ham petrolü (WTI) ise 84 doların üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerine ulaştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ARZ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji sevkiyatını olumsuz etkileyeceği beklentisi belirleyici oldu. Dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yavaşlaması, küresel arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Uluslararası haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, boğazdan geçen gemi sayısında belirgin düşüş yaşanırken, Umman açıklarında bir gemide çıkan yangın da bölgedeki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı.

UZMANLARDAN 150 DOLAR UYARISI

Piyasa uzmanları, mevcut gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşmesi halinde petrol fiyatlarında çok daha sert hareketlerin görülebileceğini belirtiyor.

AMP'nin Baş Yatırım Stratejisti Shane Oliver, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre ulaşıma kapanması ve arzın ciddi şekilde sekteye uğraması durumunda piyasanın yeniden dengeye gelebilmesi için petrol fiyatlarının varil başına 150 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini ifade etti.

Barclays analistleri ise yatırımcıların Orta Doğu kaynaklı arz risklerini henüz tam olarak fiyatlamadığı değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON BASKISI YENİDEN GÜNDEMDE

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler de artıyor. Enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi halinde akaryakıt, taşımacılık, sanayi üretimi ve gıda fiyatlarında yeni maliyet baskılarının oluşabileceği belirtiliyor.

Ekonomistler, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının dünya genelinde enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğini, bu durumun ise merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentileri yeniden şekillendirebileceğini ifade ediyor.